Tennis Tavolo serie A1 f – PaninoLab vola al terzo posto

CAGLIARI La PaninoLab Bagnolese ha bissato la vittoria dell’andata sul Quattro Mori, imponendosi 4-1 in terra sarda. Risultato che ha consentito alle virgiliane di portarsi al terzo posto, superando Norbello, che però ha disputato una gara in meno. Nel primo singolare le cagliaritane si sono subito portate in vantaggio grazie al bel 3-1 in rimonta dell’ex Mihaela Encea su Tian Jing (4-11, 11-5, 11-3, 11-8). Ci ha pensato Veronica Mosconi a pareggiare i conti superando in quattro set la rumena Andreea Teodora Clapa (5-11, 11-6, 11-2, 12-10). La russa Daria Chernova ha poi dimostrato di trovarsi a suo agio contro il gioco difensivo di Wei Jian, tanto che ha avuto la meglio per 3-0 (11-9, 11-5, 11-4). Le mantovane hanno ulteriormente allungato con Tian Jing, che ha riscattato la prima sconfitta superando per 3-0 (11-7, 11-2, 11-5) Clapa. Sul 3-1 per le ragazze di Sermenza, in campo Encea e Chernova che hanno dato vita alla sfida più equilibrata: il primo parziale è andato ai vantaggi (12-10) alla russa e il secondo (11-3) alla rumena. L’alternanza si è ripetuta nel terzo conquistato da Chernova (11-6) e nel quarto ottenuto da Encea (12-10); tutto si è deciso dunque alla “bella”, che ha visto prevalere per 11-7 la portacolori della Bagnolese. «Giocare al mattino non è per nulla agevole – osserva il tecnico Cristina Semenza – Giocarla in trasferta aumenta le difficoltà. Tian ha perso il confronto con Encea, che da buon ex ci teneva a fare bella figura. In seguito si è riscattata col 3-0 su Clapa. Bene anche Veronica Mosconi che ha messo sotto Clapa. La nostra russa, Chernova, si è mostrata fredda e lucida e ha fatto ancora una volta vedere la sua classe e il suo valore. Ha esordito battendo Wei Jian, mentre solo al quinto incontro è riuscita a piegare Encea, al termine di una bella e combattuta sfida. Siamo contenti per come è andata e molto soddisfatte per il successo contro un ostico avversario. Stiamo attraversando un ottimo momento. Speriamo di continuare: la vittoria fa morale e classifica, perchè il prossimo incontro è a Bagnolo San Vito contro l’Eppan, bloccato all’andata 3-3. Ci attende una sfida tutt’altro che facile».