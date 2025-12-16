Zaki, sabato cittadinanza onoraria per lui al Bibiena

Il Comune di Mantova annuncia una serata di grande rilevanza civile e culturale: sabato 20 dicembre, alle 18, al Teatro Bibiena, la città ospiterà Patrick Zaki, attivista per i diritti umani e simbolo internazionale della libertà di espressione. L’iniziativa rientra all’interno de La Trama dei Diritti, in collaborazione con Amnesty International, Mantova per la Pace, StrongVilla, Metatron e Underground Boom.

La serata inizierà con lo spettacolo “Padreterra” di Vincenzo Fasano e continuerà con il talk “Sogni e illusioni di libertà” con Patrick Zaki.

Patrick Zaki, nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto, appartiene a una famiglia copta. Dopo la laurea in Farmacia al Cairo, ha iniziato la sua attività presso Eipr – Egyptian Initiative for Personal Rights, una delle principali organizzazioni egiziane impegnate nella difesa dei diritti umani e civili. Nel 2019 ha scelto di trasferirsi a Bologna per proseguire gli studi, iscrivendosi alla laurea magistrale internazionale in Women’s and Gender Studies. Per il suo attivismo e per opinioni politiche espresse sui social media, è stato incarcerato per 20 mesi, diventando un caso emblematico di violazione dei diritti fondamentali.

La serata sarà condotta dall’assessora alla Solidarietà Internazionale, Legalità e Politiche Giovanili del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna, mentre il talk sarà moderato da Ester Scopelliti, studentessa in medicina, attivista, presidente del Consiglio Studentesco dell’Università di Bologna e vincitrice del Premio Paolo Natile 2025 di Amnesty International Lombardia.

Ad aprire la serata sarà Vincenzo Fasano, laureato in Giurisprudenza a Bologna e impegnato da anni in progetti sociali dedicati a migrazione e integrazione. Ha pubblicato tre album (Il Sangue, Fantastico, Acquapunk) che lo hanno portato in tour in Italia, Francia e Spagna. Ha collaborato con Amnesty International e ha scritto per artiste come Paola Turci ed Elodie. Sarà sul palco con la violoncellista Daniela Savoldi e il chitarrista Andrea Faccioli e l’Artivista per il clima e i diritti umani Lotta.

Con il “Padre Terra Tour – L’ego non è sostenibile”, Fasano propone uno spettacolo dedicato alla sensibilizzazione sui temi della Giustizia Sociale e Climatica.