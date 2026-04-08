Virgilio in tre incontri con Luca Scarlini: da venerdì alla Teresiana

MANTOVA – Virgilio nel ‘900 è una cartina di tornasole. Compare nei contesti meno prevedibili, suscita reazioni accese. Idolatrato o rigettato, sottoposto a manipolazioni politiche sotto il Fascismo e accusato bizzarramente nel dopoguerra di connivenza con il regime – come affermava in toni crudi in epoca neorealista Italo Calvino –, il poeta latino, già protagonista a Festivaletteratura 2025 di un’azione scenica curata da Luca Scarlini (in foto) insieme ai lettori della Compagnia della lettura, sarà al centro di tre incontri organizzati dalla Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova in collaborazione con Festivaletteratura nell’ambito delle iniziative di Quasi30. Nei tre appuntamenti, Luca Scarlini racconterà il vate di Mantova nel ‘900, esplorando i suoi legami con la cultura italiana, quella anglosassone e, insieme a Roberto Andreotti, autore di Virgilio è urgente (Interlinea), le sue risonanze nella letteratura contemporanea.

Questi i tre incontri:

Venerdì 10 aprile, ore 18.00 – Enea pio e empio: Virgilio e la politica nel Novecento italiano;

giovedì 23 aprile, ore 18.00 – Epica anglosassone: Virgilio in inglese da T. S. Eliot a Ursula K. Le Guin;

lunedì 4 maggio, ore 18.00 – Virgilio è urgente: dialogo con Roberto Andreotti intorno ai temi del suo libro.

Tutti gli incontri, a ingresso libero, si terranno presso la Biblioteca Comunale Teresiana – via Ardigò 13, Mantova; 0376.338460; biblioteca.comunale@comune.mantova.it.

Il ciclo Virgilio 900 rientra nelle attività di Quasi30, un ampio programma di iniziative che Festivaletteratura promuoverà nel periodo primaverile in avvicinamento alla trentesima edizione (9-13 settembre). Il calendario delle attività verrà annunciato prossimamente sul sito e sui canali social del Festival.