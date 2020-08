Calcio femminile – La Governolese completa la rosa con Vanessa Pilotti e Giulia Adami

GOVERNOLO La Governolese è ormai prossima al raduno (lunedì a Barbassolo, ore 19.30) e rinforza la rosa con altri due innesti di grande valore. Le nuove Piratesse sono Vanessa Pilotti e Giulia Adami. La prima, più esperta (classe ‘92), esterno di centrocampo, ha giocato con Salara, Mantova, Castagnaro e Albaroma Verona; la seconda, più giovane (è una 2000), difensore centrale, ha fatto tutta la trafila nel Mozzecane, ora Chievo. Proprio per i loro trascorsi, sono due atlete che il dirigente Michele Balasini conosce benissimo. «Innesti di qualità – garantisce – le abbiamo strappate ad una nutrita concorrenza, convinte dal nostro progetto. La squadra è fatta, ma siamo sempre pronti a cogliere occasioni di mercato».

Ricordiamo infine le altre new entry, già annunciate, in casa rossoblù: sono Matilde Santinato, centrocampista classe 2001 in prestito dall’Hellas Verona, il difensore Enrica Camurati (‘84), le centrocampiste Sara Balestri (‘87) e Katia Gabrini (‘85), l’esterno Beatrice Andreotti (‘94) tutte prelevate dal Pgs Smile Formigine, come del resto il nuovo tecnico Maurizio Arvani.