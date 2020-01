Dalla Guardia di Finanza 2750 euro in beneficenza ad Abe

MANTOVA Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Mantova (Anfi) hanno organizzato una lotteria benefica in occasione delle festività Natalizie, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Mantova (Abeo).

L’iniziativa, che ha consentito di raccogliere 2.750 euro si è conclusa con l’estrazione dei biglietti vincenti nel corso di un pranzo organizzato qualche giorno prima del Natale dalle “fiamme gialle” virgiliane, al quale ha partecipato un rilevante numero di militari con le loro famiglie, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza colonnello Livio De Luca del presidente dell’Anfi maresciallo maggiore aiutante in congedo Antonio Graziano e del presidente di Abeo Mantova, Vanni Corghi.

L’assegno è stato consegnato ieri nella sede di Abeo.