Castiglione delle Stiviere, Giovedì 14 Aprile il concerto jazz del trio ‘Riccas’s Classics’ al Camelliae tea room di via Perati

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prosegue stasera alle ore 21 con il concerto del trio “Riccas’s Classics” la stagione di musica jazz dal vivo al Camelliae tea room di via Perati 5. Sul palco Matteo Ricca al pianoforte, Mauro Sereno al contrabbasso e Michele Zuccarelli Gennasi alla batteria. I Ricca’s Classics sono una serie di combo capitanati da Matteo Ricca, pianista con una predilezione per il periodo cosiddetto “classico” del Jazz, ma con una curiosità aperta al moderno. Il trio, in particolare, propone classici della tradizione e brani resi noti da pianisti come Oscar Peterson, o Ahmad Jamal, ri-arrangiando di fatto alcuni temi editi e non, in una chiave personale, tra latin, brani meditativi e sferzate medium-up. L’appuntamento live nel locale posto sotto le mura del Duomo di Castiglione, fa parte della rassegna dei concerti programmati dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria. Lo spettacolo si terrà nello spazio live allestito all’interno del locale, per cui è assolutamente necessaria la prenotazione da effettuarsi chiamando il seguente numero telefonico: 0376-1795160 oppure 373-8795669.

Paolo Zordan