Canneto, inaugurata la mostra ‘Questa sera al Varietà. Il cinema italiano del dopoguerra nei manifesti della collezione Renato Ferrari’

CANNETO SULL’OGLIO E’ stata inaugurata presso la Galleria del Museo Civico di piazza Gramsci, la mostra “Questa sera al Varietà. Il cinema italiano del dopoguerra nei manifesti della collezione Renato Ferrari”. Erano presenti all’evento il sindaco Nicolò Ficicchia, la direttrice del Museo Civico Marida Brignani, l’assessore alla cultura Gianluca Bottarelli, i familiari dello scomparso Renato Ferrari che raccolse nel corso degli anni le locandine e il sociologo del cinema Salvatore Gelsi che ha guidato il pubblico nel percorso museale. In mostra 100 tra manifesti e foto-scena, dal 1946 al 1955 a rappresentare il dopoguerra cinematografico che non fu solo Neorealismo ma anche di generi popolari che riempivano le sale della provincia, ben 150 nella nostra: dal musicale all’avventuroso, dal melodramma al poliziesco per un totale di quasi 7 milioni di biglietti venduti. Dalle produzioni della Lux a quelle della Titanus e altre. Dai giovani Gassman e Mastroianni a Totò e Amedeo Nazzari. Da Silvana Mangano a Sofia Lazzaro non ancora Loren. La mostra resterà aperta fino al 5 novembre con ingresso gratuito durante gli orari di apertura del Museo Civico: il sabato dalle 15 alle 19; domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Paolo Zordan