All’Ariston il documentario dedicato a Enzo Jannacci

MANTOVA Dopo l’anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, sarà all’Ariston lunedì 11 (ore 21) e a Cinecity mercoledì 13 settembre (ore 21.15) ENZO JANNACCI – VENGO ANCH’IO, il nuovo film diretto dal giornalista e critico musicale Giorgio Verdelli dedicato al cantautore.

A dieci anni dalla sua scomparsa, il film racconta l’artista milanese che continua ad affascinare per la sua unicità nella storia della nostra canzone: le collaborazioni con Giorgio Gaber, Dario Fo, Paolo Conte, Fabrizio De André, Cochi & Renato, la sua vocazione di medico chirurgo e le sue idee. Grazie a un sapiente uso del montaggio, il percorso del film viene raccontato dallo stesso Jannacci, attraverso un’intervista inedita rilasciata a Verdelli nel 2005. Scopo del film è restituirgli, grazie ad uno straordinario uso di materiale di repertorio, spesso inedito, e a prestigiose testimonianze di amici e colleghi, un ritratto in cui emerge la sua spiccata sensibilità, artistica e umana, che si è tradotta negli anni in una costante invenzione linguistica e musicale, che gli ha permesso di muoversi con maestria tra canzone d’autore e cabaret, rock’n’roll e jazz, teatro e cinema. Oltre a suo figlio Paolo Jannacci, sono tanti i protagonisti della narrazione: Diego Abatantuono, Cochi Ponzoni, Massimo Boldi, Nino Frassica, Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Elio, Valerio Lundini e molti altri, tra cui la straordinaria testimonianza di Vasco Rossi.

Oltre ai suoi tanti e apprezzati lavori in televisione e alla radio, il regista Giorgio Verdelli si è distinto in ambito documentaristico raccontando con abilità e trasporto i percorsi artistici di Edoardo Bennato, Pino Daniele, Mia Martini, Vasco Rossi e Paolo Conte, riscuotendo enormi consensi di pubblico e di critica. Grazie a questo straordinario lavoro di ricerca, nuove e vecchie generazioni avranno modo di conoscere o approfondire il percorso visionario e surreale di un artista geniale, oltre che di una persona perbene e molto amata da chi ha avuto modo di frequentarla.

Il film aderisce all’iniziativa CINEMA REVOLUTION: il prezzo di ingresso al pubblico sarà di soli 3,50€, mentre sarà il Ministero a rimborsare al cinema la parte di biglietto mancante.

Supplemento prenotazione 1€. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.