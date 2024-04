Andrea Lucchesini al Teatro Regio di Parma

PARMA Prosegue con Andrea Lucchesini la Stagione Concertistica 2024, realizzata da Società dei Concerti di Parma: lunedì 22 aprile 2024, ore 20.30, al Teatro Regio di Parma, il pianista interpreta la Sonata quasi una fantasia n. 14 di Ludwig van Beethoven, la Fantasia op. 17 di Robert Schumann e la Sonata in si minore di Franz Liszt.

Un recital che esplora i confini tra sonata e fantasia in un percorso che attraversa la prima metà dell’‘800 e restituisce tutta la profondità poetica e rivoluzionaria delle pagine dei tre compositori.

“La logica che unisce questi tre pezzi è lampante – spiega Giuseppe Martini nelle note al programma. Una sonata che non è più del tutto una sonata ma non ancora una fantasia; una fantasia di nome, ma di fatto una sonata; e una sonata di nome, ma di fatto una sintesi di sonata e fantasia […] Abbiamo dunque una linea ferrea che unisce il compositore che ha sublimato la sonata mentre tentava di superarla, un compositore che cerca di rinnovare la forma per rispondere al cambiamento di sensibilità e di pubblico, e un compositore-pianista che, dopo aver fatto di tutto per decostruire le forme del recente passato, decide di punta a una sintesi del pianismo da Beethoven in poi”.