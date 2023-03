L’azienda Giovanardi di Villimpenta fa 60 anni, sarà un anno di celebrazioni e progetti

VILLIMPENTA – Giovanardi un grande traguardo: sessant’anni di attività nel mercato del tessile-tecnico, una sintesi di sacrifici, scelte, investimenti e importanti risultati raggiunti, ma anche di passione ed innovazione in un settore in continua evoluzione. Partita nel dopoguerra da un’attività a conduzione famigliare, oggi è leader nel mondo del tessuto tecnico con una realtà produttiva da sempre legata al territorio. La storica azienda di Villimpenta ha raggiunto importanti riconoscimenti proprio perché fa della continua ricerca della qualità la sua missione principale. Giovanardi è la storia di un’impresa che, pur raggiungendo una dimensione internazionale ha saputo mantenere profonde radici nella propria realtà familiare. «Questo è un anno particolare per me e mia sorella Daniela – ammette il titolare Carlo Giovanardi -. L’azienda è nata nel 1963 grazie all’iniziativa e alle capacità di nostro zio e dei nostri genitori che purtroppo sono scomparsi prematuramente, motivo per cui sono entrato in azienda molto giovane. Sono passati 40 anni dalla loro morte e se oggi siamo qui è grazie a loro». In questi giorni l’azienda villimpentese ha ospitato la tappa del Soltis Tour, evento dedicato alle innovazioni del mercato della protezione solare e agli incontri con partner e professionisti del mercato per fare rete e condividere le innovazioni del settore. Al timone ci sono i fratelli Carlo e Daniela, lungimiranti nel predisporre le partnership con i più importanti produttori mondiali di tessuti e rappresenta un punto di riferimento nel campo di vari mercati offrendo soluzioni altamente qualificate in diversi settori: la protezione solare, il living indoor e outdoor, l’architettura tessile, l’acustica, i trasporti, la nautica, la pubblicità e l’industria. Un modello di impresa dinamico e sostenibile guidato da una responsabilità sociale che è diventata parte integrante della strategia, condivisa da tutti i membri aziendali, coordinata nelle varie divisioni di business e profondamente legata al territorio. La stessa evoluzione del logo, disegnato per l’occasione, permette di ripercorrerne i progressi: un segno inedito, originale, creato espressamente per celebrare l’anniversario. Un filo conduttore che lega tutte le divisioni di business in un’esperienza unica e imprescindibile dalla natura e dalla passione dei titolari, convinti che «i più grandi progetti si vincono insieme facendo squadra, per superare con slancio le scommesse che ogni giorno impone fare impresa».

Matteo Vincenzi