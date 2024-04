Lunetta chiede più sicurezza

MANTOVA Stasera alle 18, negli spazi del Centro Aaron Swartz di Lunetta, di viale Lombardia 14, il comitato di viale Veneto di Lunetta chiama a raccolta i residenti del quartiere per affrontare il tema della sicurezza. Un problema che anche nelle ultime settimane si è fatta cruciale per la civile convivenza. Il tutto corredato da prove documentarie del disagio arrecato soprattutto da baby-gang che imperversano producendo danni alle persone e alle cose.

Il tema riguarda gli atti di violenza e vandalismo, ma anche i provvedimenti che sono stati adottati dalla giunta comunale per fronteggiare il fenomeno. A fronte di episodi criminosi (compresa la sassaiola che ha investito una donna che accompagnava il proprio cane allo sgambatoio, o il vandalismo nei garage dove alcuni intrusi hanno svuotato il contenuto degli estintori di sicurezza nei garage), l’amministrazione ha già risposto con la posa di undici nuove telecamere e con l’assicurazione di intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Per contro, come rilevato anche da esponenti consiliari del Comune, gli sforzi compiuti sono ancora in sottostima rispetto alla gravità dei fenomeni. Nel quartiere, dicono gli esponenti di minoranza, c’è appena un vigile di quartiere, che peraltro non è tenuto a compiere servizi di ronda nelle vie a rischio.