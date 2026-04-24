Irregolarità in un laboratorio tessile: denunciata titolare

CURTATONE Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Curtatone, supportati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, hanno effettuato un controllo ispettivo ad un laboratorio tessile presente nel comune di Curtatone.
I Carabinieri, al termine dell’ispezione al laboratorio, hanno riscontrato:
· la mancanza di formazione dei lavoratori;
· la mancanza di visite mediche per i dipendenti;
· la mancanza del materiale di primo soccorso, di assistenza medica di emergenza;
· la presenza di attrezzature da lavoro non conformi.
I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova hanno comminato ammende per 10.000 euro, deferendo all’Autorità Giudiziaria la titolare del laboratorio tessile, una 43nne cinese residente a Curtatone.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.