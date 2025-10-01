Appuntamento in Santa Barbara per Organi Antichi nel Mantovano

MANTOVA Dal 20 settembre al 2 ottobre 2025 è tornato il Festival Organi Antichi nel Mantovano, rassegna musicale che da anni valorizza l’eccezionale patrimonio organario della provincia di Mantova. Promosso da MantovaMusica e sostenuto dalla Fondazione Cariverona e da Frau Musika, il Festival si è confermato ancora una volta come un punto di riferimento culturale per il territorio, portando musica di altissima qualità in chiese e luoghi di culto che custodiscono strumenti di straordinario valore storico e sonoro. L’edizione di quest’anno ha voluto porre al centro i giovani organisti, accogliendo talenti emergenti da tutta Italia e dall’estero. Un’edizione ricca di scoperte, dialoghi tra repertori e generazioni, resa ancora più significativa dall’ingresso nel circuito di tre nuovi strumenti storici, che hanno aperto le porte delle chiese di San Pietro a Viadana, Rivarolo Mantovano e Castel d’Ario. Un percorso che, tappa dopo tappa, ha intrecciato musica, storia e comunità, facendo risuonare organi antichi in contesti unici, dove il tempo sembra sospendersi.

Il Festival si avvicina al suo momento conclusivo che, come da tradizione, si terrà nella suggestiva cornice della Basilica Palatina di Santa Barbara a Mantova, domani alle 20.45. A chiudere l’edizione 2025 sarà un protagonista d’eccezione: Freddie James (in foto), organista inglese di fama internazionale, vincitore di numerosi premi e attualmente attivo a Lucerna, dove ricopre il ruolo di organista presso la Franziskanerkirche e docente al conservatorio.

Per l’occasione, James suonerà il celebre organo Antegnati del 1565, autentico capolavoro del Rinascimento, restaurato nel 2006 da Giorgio Carli e considerato uno degli strumenti più importanti d’Europa per valore storico e integrità sonora.

Sarà un ultimo appuntamento da non perdere, un’occasione per salutare il Festival lasciandosi avvolgere da suoni antichi che ancora parlano al presente, nella bellezza intima e maestosa di Santa Barbara.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni ed informazioni su tutti i concerti della stagione:

email info@mantovamusica.com;

tel. 388 5670997; www.mantovamusica.com.