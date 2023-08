Lella Costa e Francesco Moser alla Fiera Millenaria di Gonzaga

GONZAGA Lella Costa e Francesco Moser ospiti d’eccezione alla prossima edizione della Fiera Millenaria di Gonzaga, al via sabato 2 settembre.

La scrittrice e attrice sarà protagonista, venerdì 8 settembre alle 21 sul palco dell’Arena Spettacoli (nella piazza centrale della fiera), di un monologo su donne e lavoro in agricoltura, in collaborazione con ATS Val Padana. Il suo intervento si inserisce nel format ideato dalla Millenaria “Parole di Agricoltura”, uno spazio di divulgazione pensato per spiegare con parole semplici temi anche complessi, ma cruciali, che attraversano il comparto agricolo contemporaneo e che determinano il cibo che mangiamo.

Altro protagonista in arrivo alla Fiera di Gonzaga è Francesco Moser, che indosserà la doppia veste di campione di ciclismo e di imprenditore agricolo. Moser, infatti, è un apprezzato viticoltore e guida l’apprezzata cantina di famiglia a Trento. Sarà ospite del convegno organizzato da Coop. Agricola San Lorenzo “Filiera sostenibile del Parmigiano Reggiano. Un metodo di produzione per la valorizzazione del prodotto e la creazione di comunità”, martedì 5 settembre alle 20.45 nella sala convegni “Gian Paolo Tosoni” (padiglione zero). Obiettivo dell’incontro, che fa parte della prima Rassegna dei Caseifici del Parmigiano Reggiano dell’Oltrepò Mantovano all’interno della Millenaria, è mettere a confronto esperienze imprenditoriali nel settore agricolo “illuminate” che hanno puntato sulla sostenibilità, mantenendo forti legami con territorio e comunità. Durante la serata Moser presenterà anche il suo nuovo libro “Un uomo, una bicicletta”. Conduce Peter Borghi.

Entrambi gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con Radio Pico.

La Fiera Millenaria di Gonzaga si terrà da sabato 2 agosto a domenica 10 settembre. Nel programma di questa edizione ci sono oltre 100 eventi tra spettacoli, convegni, showcooking, laboratori e attività per bambini.