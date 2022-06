Calcio serie C – Mantova, il rinnovo di Monachello resta in salita. Ma si può trattare

Mantova Come era stato annunciato, quella di ieri, sul fronte mercato, è stata una giornata importante. Il Mantova in questo momento è concentrato sui rinnovi. La priorità è trattenere Gaetano Monachello. Ieri il ds biancorosso Alessandro Battisti ha incontrato il procuratore dell’attaccante ex Modena, Michelangelo Minieri, per approcciare una trattativa che resta in salita. Battisti si è presentato all’appuntamento con una promessa economica molto importante messa a disposizione della società. Ma non è bastato per strappare subito un sì. Da viale Te fanno comunque sapere che ci sono ancora buoni margini di trattativa e questo tiene accesa la speranza dei tifosi, anche se Monachello in questi giorni potrebbe valutare anche la possibilità di approdare in Serie B, dove molte società lo stanno cercando. Così come non è da escludere che si possano presentare dei club di Serie C molto ambiziosi che puntano al salto di categoria. Il Mantova, da questo punto di vista, si trova su un gradino più basso. Certo è che, da parte del giocatore, c’è sempre stata la volontà di rimanere in biancorosso e questa sembra essere stata confermata durante l’incontro di ieri. Ma non basta. Le parti si sono date appuntamento a stretto giro, probabilmente entro questa settimana.

Oggi, intanto, il ds Battisti avrà un’altra giornata ricca di appuntamenti. Il più importante è quello con il Sassuolo. Insieme alla società emiliana si tratterà il rinnovo del prestito del difensore mantovano Pilati, che ha fatto bene nell’ultima stagione e che ha ben impressionato il neo tecnico Corrent. Su questo fronte la dirigenza di viale Te sembra essere abbastanza fiduciosa. ma come insegna il vecchio Trap, “mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. E chissà che un altro Gatto finisca nella rete di viale Te. Si tratta di Emanuele Gatto, centrocampista classe ‘94 del SudTirol. E’ questo uno degli obiettivi di mercato del Mantova e sembrano esserci anche qui buone possibilità per chiudere. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma sempre in questi giorni il ds Battisti proverà a sferrare il colpo decisivo per portare a casa il mediano. Il giocatore è in scadenza e bisogna capire se il SudTirol vorrà rinnovare oppure no. Lo scorso anno, con mister Javorcic in panchina, Gatto è stato tra i giocatori maggiormente impiegati, con 31 partite giocate. Voci anche su un possibile interessamento del Mantova per Ernesto Starita del Monopoli. Attaccante classe ‘96, autore di 10 reti nell’ultima stagione. Qualcosa comincia a muoversi anche in entrata.

Tommaso Bellini