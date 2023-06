Mountain bike – Chero Group, una domenica bestiale: Ivan Zanni è tricolore master

San Benedetto Po Un titolo italiano, due vittorie e una piazza d’onore: questo è il bilancio di una domenica da incorniciare, nelle gare di mountain bike, per il Chero Group Team Sfrenati. Nella Gf Terre di Varano, Ivan Zanni è salito sul gradino più alto del podio tra i master e ha così vinto il titolo di campione italiano mtb di categoria. Un risultato che premia l’atleta in maglia gialloblù per la costanza di risultati ottenuti in questa porzione della stagione. Nella medesima competizione, tra le donne, Orietta Tosadori ha sfiorato il successo concludendo la sua fatica al 2° posto. Il quadro della giornata trionfale si completa con l’alloro firmato dall’under 23 Lorenzo Allodi, che si è imposto a Poppi (Ar) in occasione della Gf Città di Poppi.