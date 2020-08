Ubriaco alla guida colleziona 34 violazioni stradali

TORINO Alla guida di un autocarro completamente ubriaco, ha urtato due veicoli in sosta, in corso Regina Margherita, a Torino. Protagonista dell’incidente, risoltosi per fortuna con soli danni materiali, un camionista proveniente da Mantova, che trasportava derrate alimentari, il quale alla fine si è visto ritirare la patente dalla polizia municipale del capoluogo piemontese intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro stradale unitamente al reparto radiomobile dei carabinieri. L’episodio è occorso nella prima serata di sabato attorno alle 19, nei pressi di un supermercato. Da una prima analisi del tachigrafo però sono state rilevate ben 34 violazioni relative a tempi di guida, di riposo e di pausa. I dati hanno anche indicato la presenza di sei allarmi emessi dalla strumentazione di bordo per guida senza carta nel tachigrafo e un eccesso di velocità. Il conducente, sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato così positivo, con un tasso alcolemico di 1.33 (per gli autisti professionali deve essere pari a 0). Tra i dati più eclatanti sono emersi inoltre un riposo giornaliero di 3 ore e 58 minuti (anziché di 9 ore come previsto dalla legge) e una guida giornaliera di 13 ore e 58 minuti (invece di 10 ore). Inoltre i dati hanno indicato la presenza di 6 allarmi emessi dalla strumentazione di bordo per guida senza carta nel tachigrafo e un eccesso di velocità di 94 km/h (limite categoria 80 km/h). Nei prossimi giorni il personale specializzato analizzerà nel dettagli i dati elaborati dalla strumentazione e procederà alla contestazione delle violazioni. Nel frattempo il mezzo pesante è stato recuperato dal titolare, che è giunto sul posto.