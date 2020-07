Calciomercato dilettanti – San Lazzaro, idea Badalotti. Ndiaye torna al Porto

MANTOVA Sempre vivace il mercato dei dilettanti. La Governolese, in attesa che Luca Bozzini si liberi dalla Giana Erminio, si è inserita nella trattativa tra il San Lazzaro e il Suzzara per l’attaccante classe 2000 Rasini (che patron Valenza, peraltro, vorrebbe trattenere). Dal fronte Pirati si registra anche un interessamento per Mazzocchi (’98), altro attaccante in forza al Suzzara che già in passato vestì la maglia della Gove. A meno di sorprese, Visentini potrebbe restare al San Lazzaro, che continua a seguire Badalotti. Possibile il ritorno dalla Castellana di Mironi (2000). Ghirardi, lasciato libero dalla Governolese, potrebbe approdare presto al Castiglione, pronto a chiudere anche per Mambrin. Ritornando al San Lazzaro, ha nel mirino Cabroni e Edo Rossi, che interessano anche al Rolo (Cabroni), al San Felice sul Panaro e al Mozzecane (Rossi). Asola: non è andata a buon fine la trattativa con Sberna. Un altro attaccante ha detto no al Casalromano. Solo Saleri è approdato al Real Dor: a questo punto Scidone, dato per certo ai bresciani, potrebbe restare coi gialloblù di Mauro Franzini L’esperto mediano Fabio Spazzini lascia lo Sporting Club per il Pralboino. Il Suzzara, detto di Rasini, sembra in dirittura d’arrivo per Azzali del San Lazzaro; Meloni e Daolio potrebbero finire al Curtatone. Il San Lazzaro blinda il baby Baietta che ha già maturato un doppia esperienza in Eccellenza. Un ritorno di grido al Porto: si tratta dell’attaccante Amadou Ndiaye, che lascia la Serenissima; in dirittura d’arrivo le trattative per Chiozzi, Cuttone e Lavagnini. La Villimpentese si rinforza con l’esperto difensore Enrico Caleffi dal Castellucchio. La Voltesi è in cerca dell’allenatore per la prossima avventura in Seconda, al posto di Frigerio che ha dovuto defilarsi per problemi di lavoro e famiglia. La Voltese è interessata ad Alessandro Moretti, difensore della Medolese, e Formentini, anch’esso difensore dell’Olimpia. Nella prossima stagione il Monzambano per la Figc farà solo settore giovanile (dalla juniores alla scuola); il team senior verrà iscritto nel Csi, forse per la stagione 2021/22 i collinari potrebbero iscriversi in Terza. Grigoli lascia il Nogara, destinazione Bedizzole o Vighenzi. Il Nogara, che potrebbe soffiare Vicenzi all’Ostiglia, conferma due mantovani: Magistrelli e Serraino .