Bosco Fontana aperto il 2 giugno

MANTOVA Martedì 2 giugno 2020, in via eccezionale, in occasione della Festa della Repubblica, nell’ottica di favorire la fruizione dell’area protetta per i visitatori, dopo la chiusura nella fase critica dell’emergenza epidemiologica, il Reparto CC Biodiversità di Verona ha disposto una apertura straordinaria della Riserva Naturale di Bosco Fontana.

La riserva sarà aperta dalle 9 alle 19 ed i Carabinieri Forestali del Reparto di Verona e del Centro Nazionale CC Biodiversità di Bosco Fontana effettueranno l’abituale attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e del divieto di creare assembramenti.