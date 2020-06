Il mercato contadino di Nogara si terrà anche il 2 giugno

MANTOVA Il mercato, dopo due mesi di stop per l’epidemia da coronavirus, è ripartito il 5 maggio. Per ragioni di rispetto delle misure di distanziamento sociale, il mercato si terrà in via Ferrarini, di fronte a Palazzo Maggi, sede della biblioteca comunale, anziché in piazza Umberto I°.

Il mercato contadino di Nogara, denominato “Terre di confine”, è sorto nel settembre del 2012 e registra una decina di aziende, fisse e stagionali, provenienti dalle provincie di Verona e di Mantova. Vi si possono trovare frutta e verdura, carni bovine e avicole, formaggi vaccini, pane e prodotti da forno, miele.

La riapertura sarà all’insegna della stagionalità per cui sarà possibile trovare fragole locali a prezzi molto convenienti.

Il mercato è perimetrato, è necessario rispettare le distanze interpersonali e le altre misure di distanziamento sociale, c’è un varco di accesso e un varco per il deflusso. Il numero degli accessi sarà controllato per prevenire assembramenti (circa 2 persone per banco, quindi una 20ina di persone alla volta) e gli ospiti possono contare sulla disponibilità di gel igienizzante e di guanti monouso.