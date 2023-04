Canneto sull’Oglio, Sabato la commedia ‘Locanda da Donna’ con la compagnia Le Gamcherie

CANNETO SULL’OGLIO Si terrà domani alle ore 20.45 presso il teatro comunale “Mauro Pagano” la commedia “Locanda da Donna” che sarà messa in scena dalla compagnia “Le Gamcherie” in collaborazione con il gruppo del “Gamisel”. Un musical esilarante dove i protagonisti vivono amori, ne creano di nuovi e riscoprono antichi sentimenti, il tutto racchiuso in una cornice di equivoci e divertimento. La trama ruota attorno alle vicende di Sophie, ormai prossima alle nozze, e di sua madre Donna, single indipendente, che ha cresciuto da sola la figlia e gestito, con un po’ di difficoltà, una piccola pensione turistica chiamata “Locanda da Donna” a Kalokairi, una piccola isola della Grecia. Sophie ha però in serbo delle sorprese per la madre. Decisa a scoprire a tutti i costi l’identità del padre, grazie al ritrovamento di un diario segreto di Donna, la ragazza invita di nascosto al matrimonio tre uomini, ognuno dei quali potrebbe essere suo genitore. Arrivando l’atteso giorno, è finalmente chiaro a ognuno che la paternità di Sophie è ancora ignota, ma, allo stesso tempo, a nessuno dei tre padri importa quale sia la verità: tutti e tre gli uomini sarebbero felici di far parte della vita della giovane, la quale si rende conto che non desidera affatto sposarsi. Biglietti per assistere allo spettacolo al costo di 12 euro e ridotto a 5 euro per spettatori da 0 a 10 anni. La prenotazione dei biglietti per lo spettacolo sarà possibile presso l’ufficio cultura del Comune, email: cultura@comune.canneto.mn.it, tel. 0376-717010 da martedì a venerdì dalle 10 alle 13. Sarà inoltre possibile prenotare i biglietti presso le tabaccherie Altri Tempi di via Garibaldi 2, tel. 0376-723934 e Cecchin Stefania di via Garibaldi 63, tel. 0376-70841 o direttamente sul sito internet www.2ticket.it.

