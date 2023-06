Castellaro, oggi via al Festival dell’Astronomia

CASTELLARO LAGUSELLO (MON ZAMBANO ) Ci siamo. Prende il via oggi la terza edizione del Festival di Astromia di Castellaro Lagusello, che fino a domenica compresa renderà l’antica e suggestiva frazione di Monzambano una vera e propria capitale dell’astronomia sia per semplici curiosi che per appassionati ed addetti ai lavori. Il Festival di Astronomia apre infatti le sue porte oggi e poi domani (sabato 10 giugno) e infine domenica 11 giugno. Come detto le piazze e i cortili di Castellaro Lagusello si arricchiranno di laboratori, mostre, conferenze, spettacoli, momenti di osservazione del cielo dove appassionati, bambini, famiglie o semplici curiosi potranno sperimentare la passione che anima la ricerca scientifica lasciandosi affascinare e sorprendere dalla bellezza dell’Universo.

La prima giornata del Festival di Astronomia si apre oggi alle 18 con l’inaugurazione della tre giorni alla presenza delle autorità, mentre il primo appuntamento in programma è alle 18.30 nel prato accanto alla torre, vicino al parcheggio della trattoria La Pesa. Quello che è il primo appuntamento prende il nome di “Astrorazzi”. Com’è fatto un razzo? Come fa volare? Che suoni emette mentre si innalza verso il cielo? E quando ricade a terra? Con gli “astrorazzi” sarà possibile toccare con mano un piccolo razzo dotato di motore e farlo volare in tutta sicurezza. Il laboratorio è a cura di Paolo Ochner e Paolo Basso. Ochner è Laureato in Astronomia all’Università di Padova e già responsabile dell’Osservatorio Astronomico di Monte Zugna (Rovereto), mentre Basso si occupa di missilistica amatoriale sperimentale, vanta una consolidata esperienza ultraventennale nella costruzione e nel lancio di razzi amatoriali e nella realizzazione di endoreattori e componentistica per lanciatori.

Non mancano, sempre oggi, anche altri due appuntamenti: “Le costellazioni in tre dimensioni” e “Suoniamo le stelle”; il primo dalle 20.30 alle 23.30 e il secondo dalle 21 alle 24.

OGGI (VENERDÌ 9 GIUGNO)

• Ore 18:00. Apertura e inaugurazione del Festival di Astronomia

• Ore 18:30. “Astrorazzi ”. Lancio di razzi a motore a cura di Paolo Basso e

Paolo Ochner

• Dalle 20:30 alle 23:30. “Le costellazioni in tre dimensioni”. Attività

laboratoriale

• Dalle 21:00 alle 24:00. “Suoniamo le stelle”. Attività laboratoriale

• Ore 21:30. “L’universo è invisibile agli occhi”. Conferenza con Nic Bonne,

Enrique Perez Montero e Anita Zanella

• Dalle 21:30 alle 24:00. “Osservazione del cielo” a cura del Circolo Astrofili

Veronesi

• Ore 24:00. Chiusura della prima giornata del Festival di Astronomia

DOMANI (SABATO 10 GIUGNO)

• Ore 11:00. Apertura della seconda giornata del Festival di Astronomia

• Ore 11:00. “Visita al parco del Mincio”

• Dalle 16:00 e alle 20:30. “Laboratori per bambini e ragazzi”. I laboratori si

svolgeranno a orari alterni a partire dalle 16.00 fino alle 20:30.

• Alle 16:00 e alle 20:00. “Audio Universo”. Spettacolo di Planetario a cura

del Circolo Astrofili Veronesi

• Dalle 16:00 alle 20:30. “Osservazione del sole” a cura del Circolo Astrofili

Veronesi

• Alle 16:30, 18:30 e alle 20:00. Visita guidata alla mostra “L’invisibile

meraviglia dell’Universo ”

• Alle 17:00, 19:00 e alle 20:30. Visita guidata alla mostra “Fiammeggiar di

stelle”

• Ore 17:30. “Inventiamoci i suoni delle stelle”. Laboratorio a cura di Cristina

Piccinini, Giuliana Valentini (cineteca di Bologna), Sara Ricciardi (INAF)

• Ore 17:00. “Visita al parco del Mincio”

• Alle 17:00 e alle 19:30. “Guida galattica per poetstoppisti”. Spettacolo di

poesia con Luca Tironi

• Dalle 20:30 alle 23:30. “Le costellazioni in tre dimensioni”. Attività

laboratoriale

• Dalle 21:00 alle 24:00. “Suoniamo le stelle”. Attività laboratoriale

• Ore 21:30. “SpazioCinema: immaginari sonori dal cosmo”. Conferenza

con Mirco Mencacci e Fondazione Cineteca di Bologna

• Dalle 21:30 alle 24:00. “Osservazione del cielo” a cura del Circolo Astrofili

Veronesi

• Ore 24:00. Chiusura della seconda giornata del Festival di Astronomia

DOMENICA 11 GIUGNO

• Ore 03:30. Apertura della terza giornata del Festival di Astronomia

• Ore 03:30. “Osservazione dei pianeti del Sistema Solare e del sorgere del

Sole”. A seguire “visita al parco del Mincio”. Osservazioni a cura del Circolo

Astrofili Veronesi. Accompagnamento musicale di Piotr Cwojdzinski,

Renata Giuzzi, Paolo Bernardi, Irene Dalla Vedova. Passeggiata archeologica

di Alberto Crosato.

• Ore 11:00. “Visita al parco del Mincio”

• Dalle 16:00 alle 20:30. “Laboratori per bambini e ragazzi”. I laboratori si

svolgeranno a orari alterni a partire dalle 16.00 fino alle 20:30.

• Alle 16:00 e alle 20:00. “Audio Universo”. Spettacolo di Planetario a cura

del Circolo Astrofili Veronesi

• Dalle 16:00 alle 20:30. “Osservazione del Sole” a cura del Circolo Astrofili

Veronesi

• Alle 16:30, 18:30 e alle 20:00. Visita guidata alla mostra “L’invisibile

meraviglia dell’Universo”.

• Alle 17:00, 19:00 e alle 20:30. Visita guidata alla mostra “Fiammeggiar di

stelle”

• Ore 17:00. “Visita al parco del Mincio”

• Ore 17:30. “Inventiamoci i suoni delle stelle”. Laboratorio a cura di Cristina

Piccinini, Giuliana Valentini (cineteca di Bologna), Sara Ricciardi (INAF)

• Alle 17:00 e alle 19:30. “Guida galattica per poetstoppisti”. Spettacolo di

poesia con Luca Tironi

• Ore 21:30. “Un universo di suoni”. Conferenza con Sara Lenzi, Stefano

delle Monache, Massimo Grassi, Anita Zanella

• Ore 22:00. Chiusura del Festival di Astronomia