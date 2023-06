Calcio Serie C – Filippo Guccione saluta il Mantova: giocherà nell’Arezzo

MANTOVA Nel giorno dell’insediamento di Christian Botturi, si registra la prima partenza eccellente in casa Mantova. Il capitano Filippo Guccione ha trovato un accordo biennale con l’Arezzo e continuerà dunque a giocare in Lega Pro (i toscani sono neopromossi). La trattativa si è sviluppata e conclusa in poco tempo.

In mattinata, sul suo profilo Instagram, Guccione aveva postato una foto galeotta dalla sua auto in direzione Toscana. Qualche ora dopo, ecco il messaggio d’addio ai tifosi biancorossi, corredato con quattro foto con la maglia del Mantova: “È stato un ONORE aver avuto la possibilità di giocare con questa maglia. 125 partite, 45 gol non li dimenticherò mai. Forza MANTOVA! Filippo”. Il messaggio era accompagnato da due cuori, uno bianco e l’altro rosso. Da lì decine di commenti, da parte di tifosi (qualcuno dispiaciuto, qualcuno no) ed ex compagni di squadra.

Filippo Guccione, mantovano di Ostiglia e residente a Bergantino, chiude così la sua avventura mantovana dopo quattro stagioni altalenanti: eccellenti le prime due, discontinue le altre. Ingaggiato nell’estate 2019 dalla Pro Sesto, ha contribuito in maniera determinante (15 gol, più due in Coppa) alla promozione in Serie C. Altri 15 gol e il titolo di vicecapocannoniere nella prima stagione in Lega Pro. Infine gli ultimi due campionati (6 reti ciascuno più uno in Coppa) e l’epilogo amaro della retrocessione.