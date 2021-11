Pegognaga, camion nel fosso: strada chiusa 4 ore

PEGOGNAGA Una distrazione o, forse, un colpo di sonno potrebbero essere la causa della sbandata di un autoarticolato che nella notte tra lunedì e ieri è finito fuori strada a Pegognaga. L’incidente si è verificato poco dopo l’una di notte lungo la strada provinciale 45 a circa 150 metri di distanza dal casello autostradale, in direzione di Suzzara.

Forse, appunto, per un colpo di sonno o per una distrazione, il 43enne autista ha perso il controllo del mezzo pesante che così è uscito dalla carreggiata andando a finire, ruote all’aria, lungo la sponda di fronte ad una concessionaria di auto.

L’autista stesso ha dato l’allarme: sul posto nella notte sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Gonzaga insieme ai sanitari del 118. Il conducente del tir in ogni caso non ha riportato gravi traumi, tanto che sono state sufficienti alcune medicazioni sul posto.

Nel pomeriggio di ieri si è poi proceduto al recupero del mezzo pesante: per questo motivo la strada è rimasta chiusa dalle 13 alle 17. Traffico regolato dalla polizia locale. (rl)