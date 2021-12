Castiglione delle Stiviere, Giovedì 16 Dicembre lettura animata di poesia, visioni e vecchi giocattoli per bambini, ragazzi e famiglie ‘La Piccola Odissea’ con Matteo Carnevali a Palazzo Pastore

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si terrà oggi alle ore 17 presso la Biblioteca comunale Palazzo Pastore la lettura animata di poesia, visioni e vecchi giocattoli rivolta a bambini, ragazzi e famiglie dal titolo “La Piccola Odissea” a cura di Reverie Teatro e con Matteo Carnevali. L’Odissea è una storia eterna. È la storia di un viaggio avventuroso, dove il nostro astuto e romantico eroe incontra creature entrate nell’immaginario di ognuno di noi. La Piccola Odissea racconta con oggetti di uso quotidiano, vecchi giocattoli e materiale di recupero l’epopea di questo rocambolesco viaggio nel mediterraneo. Dopo la guerra di Troia l’uomo che con il suo ingegno e la sua indomabile curiosità ha saputo creare l’inganno più famoso della storia affronta un’incredibile e lunghissimo viaggio per ritornare a casa, nella sua amata Itaca. Evento gratuito ma con soltanto 25 posti disponibili su prenotazione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione alla Biblioteca comunale Palazzo Pastore di via Ascoli 31, al numero telefonico 0376-639297, al numero whatsapp 335-7526216 oppure tramite e-mail all’indirizzo: biblioteca@comune.castiglione.mn.it.

Paolo Zordan