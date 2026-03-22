Caveman, il fenomeno mondiale arriva al Bibiena

In un mondo dove il matrimonio è ormai un’istituzione in crisi, la comicità sagace che gioca con la sdrammatizzazione del rapporto uomo-donna rende CAVEMAN uno spettacolo iconico e di grande successo nel mondo teatrale di tutto il mondo.

Lo spettacolo sarà a MANTOVA -teatro Bibiena il 27/03 alle ore 21.00

Il monologo, nato negli Stati Uniti nel 1995 dalla penna del commediografo Rob Becker, ha fatto il giro del mondo coinvolgendo oltre quaranta Paesi e oltre dieci milioni di spettatori.

E dopo ben trent’anni è ancora talmente attuale da registrare sold out ovunque, anche grazie alla magistrale interpretazione di veri e proprio frontmen, dotati del carisma e dalla verve necessaria per dominare un one-man show.

In Italia è mattatore da oltre vent’anni Maurizio Colombi che, dopo aver vinto nel 2013 il titolo di “Best Caveman in the World”, ha ispirato il mondo col suo adattamento scenico e i suoi dialoghi, diventando un modello internazionale orgogliosamente made in Italy.

“L’Uomo delle Caverne” italico è in tour da oltre vent’anni registrando numeri da capogiro. Basti pensare che solo nella città di Milano ha registrato oltre mezzo milione di persone in seicento repliche.

Il tema cardine è l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, con l’analisi dei difetti di ciascuno e le diverse modalità di pensiero e azione. Un argomento intramontabile – si potrebbe dire vecchio come il mondo (da qui il titolo di “L’Uomo delle caverne”) – ma sempre rilevante.

Uno sguardo preistorico e umoristico sulla battaglia dei sessi, frutto di studi di antropologia, psicologia, sociologia e persino mitologia; il tutto condito da una forte impronta ironica. La capacità di identificarsi nelle storie raccontate scatena l’ilarità del pubblico che esce dalla sala divertito e in grado di affrontare le scaramucce casalinghe quotidiane con uno spirito più leggero e scanzonato.