Asola, Sabato 14 Settembre con il ‘Galà di Pugilato Olimpico’ proseguono le ‘Serate Asolane 2024’ in piazza XX Settembre

ASOLA La seconda parte della rassegna delle “Serate Asolane 2024” organizzata dal Comune per animare le serate estive nella cittadina del Chiese, prosegue sabato sera alle 21 nella centrale piazza XX Settembre con il “Galà di pugilato olimpico Città di Asola” a cura dell’Associazione Wellness Project Health & Performance. Le “Serate Asolane 2024” termineranno sabato 21 settembre alle ore 21 in piazza XX Settembre con lo spettacolo di danza “Voci di donne” a cura di Arte Danza dell’insegnante Daniela Boschini. E’ in fase di ultimazione intanto l’organizzazione del prossimo grande evento “L’Assedio di Asola” in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre, organizzato e promosso dall’associazione culturale “La Quadra”. La rievocazione rinascimentale prevede numerosi allestimenti, giochi e animazioni in costumi d’epoca che vedranno il coinvolgimento delle contrade, con l’iniziativa che si inserisce nell’ambito della rievocazione dello storico Assedio di Asola del 1516.

Paolo Zordan