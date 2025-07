“Colors. Sinestesie in atto” mercoledì all’Arci Donini

Mantova Mercoledì (ore 21.30) Extra_classico si sposta all’Arci Donini (Mantova, piazza dei Mille 14), con “Colors – Sinestesie in atto” del Quadrophobia Wind Quartet. Il progetto, ispirato al fenomeno della sinestesia, invita l’ascoltatore a immergersi in un ciclo di emozioni. Ogni brano origina stimoli che si traducono in colori. Si spazia fra il mondo latino di Piazzolla, Jobim, de Abreu e Albéniz e la musica popolare klezmer.

L’iniziativa rientra nella rassegna di Oficina Ocm Extra_classico (in foto il concerto precedente): 5 concerti in spazi divulgativi inesplorati (20 luglio/22 agosto 2025). Affidati a formazioni cameristiche originate da musicisti dell’Orchestra da Camera di Mantova, i 5 appuntamenti vedono la musica d’ispirazione classica allargare gli orizzonti sotto più punti di vista, dando vita a momenti di ascolto collettivo e condiviso. Con Extra_classico la musica di Oficina Ocm si sposta in quartieri cittadini che solitamente non abita: sono l’Arci Te Brunetti, l’Arci Donini, il Sagrato del Gradaro e il cortile della Biblioteca “Gino Baratta” ad ospitare i concerti. La manifestazione opta per luoghi nella quotidianità solitamente deputati a favorire l’aggregazione sociale. E per favorire ulteriormente la convivialità nel segno dell’arte, Extra_classico prevede – opzionali, non incluse nel biglietto dei concerti – proposte enogastronomiche, curate dai partner di progetto Arci Te Bruneti, Arci Donini e Bistrò Antico Macello. I biglietti per i concerti (intero 12 euro; ridotto riservato agli Amici dell’Ocm 10 euro; under 30 e soci dei 2 circoli Arci 5 euro per i concerti nei circoli stessi) sono acquistabili in prevendita online su oficinaocm.vivaticket.it oppure scrivendo una mail a boxoffice@oficinaocm.com. L’abbinamento eno-gastronomico (non incluso nel biglietto del concerto) ha un costo di 7 euro e può essere prenotato via mail sempre all’indirizzo boxoffice@oficinaocm.com.