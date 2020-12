Tre inaugurazioni in un giorno: casetta Acra, campanile S. Floriano e piazza Marconi

SAN BENEDETTO PO Una giornata importante che, come ha ribadito il sindaco Roberto Lasagna, è l’occasione per dimostrare la voglia di un paese di andare avanti nonostante le mille difficoltà del periodo attuale: ieri infatti San Benedetto Po ha ufficialmente inaugurato tre opere – diverse tra di loro ma ognuna con la sua importanza specifica – sulle quali l’amministrazione aveva posto la sua attenzione da qualche tempo. A conferma dell’importanza della giornata anche la ricca presenza istituzionale con la partecipazione dei deputati Anna Lisa Baroni (Forza Italia) e Andrea Dara (Lega), dei consiglieri regionali Alessandra Cappellari (Lega) e Barbara Mazzali (Fd’I) nonchè della presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po Ada Giorgi.

La prima inaugurazione ha interessato la casetta dell’associazione Acra all’interno del piazzale della biblioteca: completamente ammodernata è stata dedicata alla figura dello storico presidente Italo Mantovani, scomparso un anno fa. A seguire l’inaugurazione di piazza Marconi, retrostante al municipio, completamente ammodernata con nuovi parcheggi e una generale risistemazione dell’area. Infine, con l’accensione dell’illuminazione artistica, lo storico campanile di San Floriano, ciò che resta dell’omonima chiesa, uno dei gioielli architettonici del Comune.

Nicola Antonietti