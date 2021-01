Confini, il nuovo numero de I quaderni del caffè

MANTOVA L’avventura de “I quaderni del Caffè” prosegue anche nel periodo della pandemia. La pubblicazione periodica che esprime la vivacità del Caffè Letterario di Mantova è pubblicata dalla casa editrice Il Rio ed ha il patrocinio del Comune di Mantova. Il settimo numero, appena stampato, de “I quaderni del Caffè”, dedicato al tema dei Confini, ha raccolto poesie e brevi racconti di: Enea Araldi, Joan Josep Barceló i Bauçà, Alessandro Belletti, Lorenzo Bissolotti, Antonio Maurizio Cirigliano, Daniela Fuini, Renata Gerola, Valentina Giuliana, Angelo Lucano Larotonda, Donata Lorenzetti, Sandra Manzella, Leonardo Tavolaccini. I precedenti numeri hanno riguardato i temi: Madre, Amore, Musica, Amicizia, Solitudine, Natura. Il prossimo numero riguarderà il tema della Vita e uscirà verso Pasqua. Nel suo editoriale, il curatore della pubblicazione periodica Antonio Maurizio Cirigliano ha scritto. <<Il tema dei Confini è un tema attuale che evoca divisioni, guerre, decisioni prese dall’alto, nazionalismi, emigrazione ed esilio, ma anche il senso dell’avventura, la scoperta degli altri diversi da noi, delle culture, della natura, dei paesaggi>>. In questo volume viene precisato che l’argomento è stato scelto prima della pandemia Covid19, l’evento mondiale che ha riproposto con veemenza quanto sia importante non stravolgere i delicati equilibri della natura e più in generale della nostra esistenza. Il libro è acquistabile alla libreria Il Rio e in tutte le librerie on line.