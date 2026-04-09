Dall’Uruguay arriva a Palazzo d’Arco il ritratto di Francesco IV Gonzaga

MANTOVA È giunto in Palazzo d’Arco un raro ritratto di Francesco IV Gonzaga, quinto duca di Mantova e terzo del Monferrato. Si tratta di un prestito prestigioso: il dipinto, di grandi dimensioni (98×78 cm), è opera di Frans Pourbus il giovane e risale alla metà del primo decennio del Seicento. Il suo arrivo nella città in cui venne realizzato oltre quattro secoli fa si deve al proprietario, Daniel Gonzaga, avvocato di Montevideo (Uruguay). La tela è giunta a Mantova in occasione della mostra “Rubens.

Un libero genio alla corte dei Gonzaga”, tenuta in Archivio di Stato tra 2023 e 2024 e curata da Paolo Bertelli e Luisa Onesta Tamassia. Successivamente, è stata sottoposta ad un accurato restauro grazie a Emanuela Scaravelli. Al termine dei lavori il dipinto ha trovato casa fino al prossimo anno in Palazzo d’Arco, grazie alla disponibilità della Fondazione e, in particolar modo, del Presidente Livio Giulio Volpi Ghirardini e del Conservatore Italo Scaietta. Luogo scelto per l’esposizione è la Sala di Pallade, dove l’opera dialoga con altri ritratti mantovani, e in particolare con quello del padre, ovvero Vincenzo I Gonzaga, e della figlia, Maria Gonzaga.

Per l’occasione, la Fondazione d’Arco ha organizzato una serie di eventi che valorizzeranno la presenza straordinaria del dipinto nelle sale del museo, ripercorrendo alcuni dei temi che la programmazione della Fondazione stessa sta approfondendo. Gli incontri, della durata di circa un’ora e arricchiti dalla proiezione di immagini e dalla visita all’opera, saranno tenuti dallo storico dell’arte Paolo Bertelli e si concluderanno con un aperitivo. Ecco il programma: 16 maggio ore 17.30 – Il ritratto di Francesco IV Gonzaga: arte e moda tra Cinque e Seicento;

7 novembre ore 17 – Il ritratto di Francesco IV Gonzaga: arte e armature alla corte di Mantova;

28 novembre ore 17 – Il ritratto di Francesco IV Gonzaga: Pourbus e Rubens alla corte di Mantova.

Per informazioni e prenotazioni: telefono 0376322242; e-mail biglietteria@museodarcomantova.it; www.museodarcomantova.it.