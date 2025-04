Danza e musica dal vivo per i 500 anni del Te con “Ima Koko Watashi”

MANTOVA – Musica e danza dal vivo, nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni di Palazzo Te. Parallelamente alla mostra Dal Caos al cosmo ospitata nelle sale della villa gonzaghesca, il tema della metamorfosi si amplia e dalle pareti della dimora diventa nuovamente arte, in differenti forme. Il 3 maggio alle 18.30, nella Loggia di Davide si terrà la performance ideata appositamente per l’occasione “Ima Koko Watashi”. Lo spettacolo è ideato e diretto da Chikako Kaido; musica dal vivo con Le Quan Ninh ed Enrico Malatesta; performer Kristin Schuster, Antonino Stella, Chikako Kaido. In collaborazione con Teatro all’improvviso – 4D teatro; con il sostegno di Mic Fnsv – Progetti Speciali 2025; con il supporto del Ministry of Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia.

Tra gli artisti internazionali ospitati in occasione dei 500 anni del Palazzo c’è anche la coreografa giapponese Chikako Kaido che ha realizzato – con il contrabbassista Tetsu Saito – un progetto in continuo divenire che esplora l’improvvisazione di musica e danza in luoghi non convenzionali con il desiderio di cogliere la fugacità del momento performativo che, per natura, è destinato a scomparire. Già sperimentato negli spazi di un ex fabbrica a Düsseldorf e a Wuppertal, in un battello a Liegi, in un teatro all’aperto in Sicilia e in un museo Nagasaki, adesso approda a Mantova per creare una esibizione unica e irripetibile negli ambienti di Palazzo Te, insieme a due percussionisti, uno francese, Le Quan Ninh e l’altro italiano, Enrico Malatesta, accomunati dall’esplorazione della relazione tra suono, spazio, movimento e vitalità dei materiali dello strumento percussivo.

Lo spettacolo si basa sulla formula Ima Koko Watashi (dal giapponese: “Sono qui adesso”) e vede gli artisti lavorare sul momento, l’hic et nunc, usando la danza che nasce dal corpo ma che si fa spazio e usa l’improvvisazione come mezzo. Non c’è ripetitività e non si segue un canovaccio. Punto di partenza del lavoro sarà il luogo e la tematica delle metamorfosi che darà vita a un quadro dinamico di suono, luce e movimento e in cui la location scelta, non è cornice, ma parte stessa del quadro.

Ingresso a pagamento: intero 13 euro – ridotto 10 euro (riservato a under 18, over 65, corsisti di teatro, possessori di Supercard Cultura).

Per informazioni e prenotazioni: mail 4dteatro@gmail.com; telefono 3471378075 (solo messaggi WhatsApp).