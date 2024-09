Domani scatta il Gp Nuvolari

MANTOVA Tutto è pronto per la partenza della 34ª edizione del Gran Premio Nuvolari. Questa gara internazionale di regolarità classica per auto storiche è tra le competizioni più qualificate al mondo, una eccellenza dell’agonismo classico, che onora il mito del grande “Campione”. Dalla pedana di piazza Sordello, domattina alle 9,00, partiranno 315 equipaggi provenienti da tutti i continenti con vetture dagli Anni ‘20 fino al 1978 con la Bentley 3 Liter del 1923, la più datata in gara. Anche la 34ª edizione è suddivisa in 3 tappe, su percorso fortemente rinnovato di 1.100 km, che si snoda tra Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Marche, offrendo panorami suggestivi e splendide bellezze architettoniche. Le vetture in gara sono di elevato livello storico ben rappresentate da 35 case automobilistiche. Al via 85 auto anteguerra, mentre sono 100 quelle costruite nel primo decennio post bellico. Numerosa e qualificata è la partecipazione delle vetture italiane OM, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, con le inglesi Jaguar, Aston Martin, MG, Bentley e Triumph, le tedesche Mercedes, BMW, Porsche e le francesi Amilcar e Bugatti. Tra le ante guerra partecipano esemplari prestigiosi tra cui alcuni modelli Alfa 6C e 8C su cui Tazio ha trionfato nella sua inimitabile carriera. Tra le vetture post guerra in gara vedremo i prestigiosi modelli, la maggior parte sportive, di Ferrari, Aston Martin, Austin Healey, Jaguar, Triumph, Porsche. La manifestazione è organizzata da Mantova Corse, che ha predisposto 110 prove cronometrate disseminate nei 3 giorni. Una di queste è posta a Castel d’Ario (domani ore 16) ed è intitolata a Tazio Nuvolari.

