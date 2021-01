Calcio Serie C – Doppiette di Cheddira e Guccione: Mantova strabordante a Pesaro (1-4)

PESARO Il Mantova inaugura il 2021 con una larga vittoria in casa della Vis Pesaro. Su un campo reso pesante dalla pioggia, i biancorossi hanno chiuso i conti dopo soli 23 minuti, grazie alla doppietta di Cheddira e al rigore di Guccione. Su quest’ultimo episodio la Vis Pesaro rimaneva in 10 (espulso Gennari). Parità numerica ristabilita poco dopo con il “rosso” a Tozzo: dalla panchina entra Tosi che para il rigore di De Feo. La Vis accorcia con Ejjaki al 31′. Guccione cala il poker nel secondo tempo al minuto 59. Vittoria pesantissima per i biancorossi, che torneranno in campo sabato alle 17.30 al Martelli contro la Triestina.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro. Il Mantova inaugura il 2021 affrontando i padroni di casa della Vis e cercando un riscatto dopo il magro bottino delle ultime tre gare (un solo punto raccolto). Troise non può contare sullo squalificato Moreo e sull’infortunato Di Molfetta. La Vis Pesaro ha 18 punti in classifica contro i 25 del Mantova. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

VIS PESARO-MANTOVA 1-4

VIS PESARO (3-4-3): Bastianello; Gennari, Brignani, Stramaccioni; Tessiore, Di Paola, Ejjaki (62′ Gelonese), Giraudo (77′ Eleuteri); De Feo (46′ Gucci), Cannavò (70′ Bismark), Benedetti (62′ Nava). A disp.: Bianchini, Lelj, D’Eramo, Pannitteri, Lazzara, Mamona Blue. All.: Di Donato.

MANTOVA (4-3-3): Tozzo; Bianchi (57′ Pinton), Checchi, Milillo, Zanandrea (57′ Silvestro); Lucas (57′ Panizzi), Militari, Gerbaudo; Guccione (81′ Mazza), Ganz (30′ R. Tosi), Cheddira. A disp.: F. Tosi, Zappa, Zibert, Saveljevs, Rosso, Fontana, Cortesi. All.: Troise.

ARBITRO: Michele Giordano di Novara (assistenti: Micaroni di Chieti e De Angelis di Roma)

RETI: 6′ e 17′ Cheddira, 23′ rig. e 59′ Guccione, 31′ Ejjaki

NOTE: Espulsi al 24′ Gennari per doppia ammonizione e al 28′ Tozzo per fallo. Ammoniti: Gennari, Zanandrea, Bianchi, Di Paola, Stramaccioni, Tessiore. Calci d’angolo: 7-2. Recxupero: 2′ + 3′

Secondo tempo

93′ Finisce qui.

90′ Tre minuti di recupero.

88′ Conclusione di Pinton dalla destra, il portiere si rifugia in corner.

86′ Ancora Gucci pericoloso, stavolta è Tosi a negargli la gioia del gol.

84′ Miracolo di Checchi che respinge sulla linea un tiro a botta sicura di Gucci.

81′ Esce Guccione. Al suo posto Mazza.

73′ “E’ lunga ancora, è lunga!”. Il ringalluzzito Riccardo Tosi tiene alta la guardia invitando i compagni a rimanere concentrati.

71′ Partita saldamente in mano al Mantova, che gestisce bene il largo vantaggio.

67′ Mantova vicinissimo alla cinquina: traversone basso di Guccione, ma Cheddira colpisce male da ottima posizione.

59′ Quarto gol del Mantova!!!!! Tiro cross di Guccione con velo involontario di Silvestro che non tocca il pallone e inganna il portiere. La palla entra in rete e ad esultare giustamente è Guccione.

57′ Triplo cambio nel Mantova: escono Bianchi, Zanandrea e Lucas, entrano Pinton (all’esordio), Silvestro e Panizzi.

55′ Mantova in difficoltà in questa prima fase della ripresa. Spinge la Vis.

53′ Azione individuale di Benedetti che si fa largo in area biancorossa, supera Bianchi e conclude a rete, ma il violento destro non inquadra lo specchio.

50′ Angolo per la Vis, testa di Benedetti e Toso blocca sicuro.

Comincia la ripresa. Un cambio nella Vis Pesaro: esce De Feo, entra il neoacquisto Gucci.

Primo tempo

45′ + 2′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Mantova al riposo in vantaggio 3-1. Un espulso per parte e ripresa tutta da gustare.

45′ Due minuti di recupero.

42′ Primo corner per il Mantova. Nulla di fatto dalla bandierina. La Vis parte in contropiede e Ejjaki impegna l’ottimo Tosi che respinge il diagonale.

33′ Comunque da tramandare ai posteri la vicenda di Riccardo Tosi, pronto a trasferirsi proprio alla Vis Pesaro (forse già in serata) e gran protagonista alla prima (e ultima) presenza nel Mantova.

31′ Ma la Vis accorcia le distanze sull’azione successiva per merito di Ejjaki, la cui conclusione da fuori area viene solo sfiorata da Tosi.

31′ Incredibile!!!! Tosi neutralizza il rigore di De Feo e interviene anche sulla respinta. Tutti a festeggiare il portiere biancorosso!

30′ Troise inserisce il portiere Tosi e richiama Ganz in panchina. Sul dischetto è pronto De Feo.

28′ Rigore per la Vis! Tozzo scivola e atterra in area su De Feo. Incredibile espulsione per Tozzo. Anche il Mantova è in 10.

25′ Primo cartellino giallo ai danni del Mantova, sventolato sotto il naso di Zanandrea.

24′ Gennari, autore del fallo e ammonito, riceve il secondo giallo per proteste e viene espulso. Vis Pesaro in 10.

23′ Sul dischetto va Guccione che spiazza Bastianello e fa tris.

22′ Rigore per il Mantova per atterramento di Cheddira ad opera di Gennari (ammonito).

20′ Mantova cinico in questa prima fase: due tiri e due gol.

17′ Raddoppio del Mantova!!!!!! Gran percussione di Zanandrea sulla sinistra, splendido cross al centro dove Cheddira è puntualissimo al tap-in di piatto.

13′ Molta battaglia e tanti errori, favoriti dal campo pesante e pieno di zolle.

7′ La Vis reagisce e conquista un calcio di punizione. Batte De Feo, la difesa virgiliana respinge.

6′ Mantova in vantaggio!!!!!!! Guccione si porta il pallone sul sinistro, effettua un tiro-cross che il portiere non trattiene, Cheddira è velocissimo a spingere in rete da due passi.

5′ Colpo di testa di Cheddira su bel cross di Militari, palla tra le braccia di Bastianello.

3′ Vis Pesaro in avanti in questi primi frangenti di gara, Mantova sulla difensiva.

2′ Terreno di gioco già pesante per la pioggia.

1′ Dopo un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex presidente della Vis Pesaro Nicolini, il match comincia. E’ il Mantova a battere il calcio d’inizio.

Squadre in campo. Giornata fredda e leggermente piovosa. Mantova in maglia azzurra, Vis Pesaro in biancorosso.