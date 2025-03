Basket Divisione 2: Soave e Sustinente a secco Il Quistello gioca domenica con la Capriolese

Mantova Quinta giornata di ritorno negativa per Soave e Sustinente. Il Soave è stato sconfitto 75-74 dopo un supplementare, a Pescarolo, dalla Tanta Robba Academy. «Abbiamo sprecato una grande opportunità per portare a casa la vittoria, soprattutto considerando l’assenza di Ariazzi, il loro miglior realizzatore – dichiara coach Fabio Padovani -. È stata una gara molto equilibrata, decisa nei minuti finali del supplementare. Eravamo avanti 74-70, ma loro hanno recuperato con i tiri liberi. Abbiamo avuto l’ultimo possesso per vincere, ma non siamo riusciti a concretizzare».

Il Sustinente ha invece ceduto 77-58 a Coccaglio contro la capolista. «La sconfitta contro la prima della classe poteva anche starci – afferma il presidente Paolo Zecchini – ci siamo presentati senza Compagnoni, con Ferrari subito gravato di tre falli e siamo stati poco precisi ai liberi. Loro sono esperti, fisici e organizzati, e il punteggio finale mortifica una prestazione comunque discreta. Ora ci attendono due sfide casalinghe cruciali contro Somaglia e Castelcovati, decisive per conquistare l’ottavo posto, che vale i play off, o il nono, che garantisce la salvezza diretta»

La Negrini gioca domenica a Quistello (ore 18.30) contro la Capriolese, avanti di quattro punti in classifica.