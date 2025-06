Dominiio 54 Summer Tour 2025fa tappa a Sermide e Felonica: musica, divertimento e sapori locali

SERMIDE E FELONICA – Venerdì 20 giugno 2025, Piazza Plebiscito a Sermide e Felonica (MN) si accenderà di musica ed energia con una tappa imperdibile del DOMINIO 54 Summer Tour 2025. L’evento, sponsorizzato da A2A Life Company e supportato da Pro Loco Sermide e dall’amministrazione locale, prenderà il via alle ore 21:00 e promette una serata ricca di spettacolo, musica e intrattenimento.

In console si alterneranno i talentuosi DJ di Radio Pico Vittorio Cavallini e Andrea Pincella, accompagnati dai visual effects di Mario Scaglioni, per uno show multisensoriale che animerà la notte al ritmo dei grandi successi dagli anni ’70 ai 2000.

Ma la festa comincerà già alle 19:00 in Piazza Risorgimento, dove si potrà gustare un’ampia selezione di specialità culinarie. Non mancheranno bevande, vini, birra, e cocktails!

Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica, il buon cibo e le serate estive all’insegna del divertimento!