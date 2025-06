“Quando la banda passò”, questa sera a Rivalta concerto dell’ensemble di Gazoldo e cena tedesca

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI – Manca poco al terzo appuntamento della rassegna ideata dalla banda musicale di Gazoldo degli Ippoliti nei paesi limitrofi alla sede del gruppo musicale. “Quando la banda passò” è un progetto che vuole far conoscere e far apprezzare la realtà bandistica e ha come finalità la divulgazione della musica per banda, sia originale per questa formazione sia trascritta per l’organico, realizzata grazie al contributo della Fondazione Comunità Mantovana Onlus a seguito della partecipazione al bando “Cultura, Arte e Ambiente 2024”.

L’evento è in programma per stasera alle 21 con una sfilata del gruppo bandistico a Rivalta sul Mincio che partirà da zona “Fondo Mincio” e proseguirà fino all’area feste “Platana”. Qui, il complesso bandistico gazoldese farà accomodare il pubblico che lo avrà seguito e darà inizio al concerto per allietare anche i presenti alla diciassettesima edizione della cena tedesca di beneficenza “Ein Prosit” organizzata dall’associazione Pro Loco Rivalta sul Mincio Aps in collaborazione con Avis Rivalta sul Mincio, Deutsches Rotes Kreuz Weingarten (Croce Rossa di Weingarten) e Rotary Club Mantova Postumia. L’evento gode inoltre del patrocinio del Comitato di Mantova della Croce Rossa Italiana.

Il ricavato della serata andrà a sostenere le attività di Casa del Sole Onlus e Anffas Onlus, due realtà che operano a favore delle persone con disabilità e in situazioni di fragilità sul territorio mantovano.

Per prendere parte alla cena è necessario prenotare in anticipo. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando a Elena (3475548145), Simona (3285783684) oppure a Cartoleria Fior di Loto (0376653493).

Il costo per il menù completo è fissato a 20 euro e prevede piatti tradizionali della cucina tedesca come lo stinco di maiale, accompagnato da bretzel, birra e un dolce finale. Gli ingredienti principali, con l’eccezione del dessert, sono importati direttamente dalla Germania, per garantire un’esperienza culinaria autentica. Banda musicale di Gazoldo e Pro Loco Rivalta Aps hanno voluto fortemente questa collaborazione per garantire una buona partecipazione alla serata e dare un contributo concreto alla crescita del tessuto sociale mantovano.