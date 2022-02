Doppia mostra al Creative Lab

Andrea Pilati e Luana Rigolli sono i due autori protagonisti delle mostre al Creative Lab di Mantova, per Ten e Gallery 2.0, come ieri sera illustrato durante la presentazione delle esposizioni, aperte fino al 9 marzo.

Ten-Pezzi d’artista è la selezione di dieci opere di Andrea Pilati, insegnante di grafica e sviluppo web presso Enaip Mantova. Partito dalla grafica aziendale, durante la pandemia amplia e sviluppa il suo stile, iniziando ad illustrare il suo primo libro, “Autocronaca” volume pubblicato da Gilgamesh Edizioni, che raccoglie le sue immagini e gli aforismi del poeta mantovano Davide Marchi.

Nelle sue illustrazioni digitali la parte scritta viene sintetizzata e la figura umana rappresentata quella di un personaggio che insieme allo spettatore le osserva e cerca di coglierne il significato.

La mostra è integrata in modo interessante e singolare da una serie di cartoline, con tanto di qr code, che permette di attivare una voce recitante la rappresentazione.

L’artista Luana Rigolli sarà al Lab il 26 febbraio per illustrare al pubblico “L’isola degli arrusi, 1939”. I lavori di Rigolli indagano abitualmente le persone in relazione al proprio contesto abitativo. L’esposizione al Creative Lab, composta anche da documenti d’archivio, riporta alla memoria i prigionieri dell’isola di san Domino, Tremiti. Durante il periodo fascista qui vennero messi al confino uomini omosessuali, con l’accusa di reati contro il buon costume e l’integrità della razza.

La ricerca di Luana Rigolli l’ha portata a ricostruire fotograficamente i luoghi nei quali gli arrusi si incontravano a Catania prima degli arresti e quelli di confino sull’isola di San Domino, completando la mostra attraverso schede biografiche, documenti riguardanti l’arresto, visite mediche e le suppliche presso l’Archivio Centrale di Stato, oltre ad alcuni oggetti riconducibili a quella storia.

Entrambe le mostre saranno visitabili ogni mercoledì e sabato, dalle 15.30 alle 18.30, fino al al 9 marzo. Per informazioni creativelabmantova.it. Ilperf