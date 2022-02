Mantova, Martedì 8 Febbraio la rassegna “Pingu’s English”, conversazioni in lingua inglese per ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni alla Biblioteca Baratta

MANTOVA Appuntamento domani alle ore 15 presso la sala ragazzi della Biblioteca Baratta con la seconda edizione della rassegna “Pingu’s English”, conversazioni in lingua inglese per ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni a cura di Wall Street English Mantova. Il corso è basato sulle avventure del celebre personaggio animato televisivo Pingu che guiderà i ragazzi alla scoperta delle meraviglie dell’inglese. Molti ricercatori hanno dimostrato che insegnare inglese ai bambini giocando non è solo possibile, ma è anche il modo più efficace. Il gioco è infatti la loro naturale forma di apprendimento, fin da neonati. Durante il gioco, i bambini sono talmente assorbiti e convolti da dimenticarsi di essere lì per imparare e usano la lingua in modo spontaneo. Non hanno nemmeno il tempo per annoiarsi e riescono a trarre molto di più dalla lezione. Di solito, i giochi in inglese si utilizzano per rompere il ghiaccio all’inizio di una lezione, come attività introduttiva per imparare nuove parole, oppure come esercizio finale per ricapitolare i concetti imparati. Il successivo appuntamento della rassegna “Pingu’s English” è in programma poi per martedì 8 marzo sempre dalle ore 15 alle ore 16. Ingresso libero e gratuito con un numero di partecipanti limitato, i quali dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0376-322732 oppure inviando una mail a barattapiu@comune.mantova.gov.it.

Paolo Zordan