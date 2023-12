Esperienza formativa per la scuola di musica Pastorius

LONDRA Nuovi e speciali traguardi per l’associazione di promozione sociale Pastorius di Castel Goffredo che vola oltre i confini italiani portando alto il nome della sua scuola di musica sempre più apprezzata. Pastorius è infatti approdata a Londra dove ha realizzato un percorso formativo in collaborazione con il prestigioso Institute of Contemporary Music Performance, importante punto di riferimento universitario per chi si vuole formare in ambito musicale. Una conferma rispetto all’alto livello raggiunto dalla scuola Pastorius e che pone i riflettori su un territorio, quello dell’Alto Mantovano, che si mostra fervido dal punto di vista artistico musicale grazie alla presenza della scuola di musica Pastorius e al progetto cardine “La musica che gira intorno”. L’esperienza ha coinvolto ben 25 allievi e allieve della scuola di musica Pastorius e con loro anche gli insegnanti e in diversi casi i genitori che hanno accompagnato i loro figli in questa speciale avventura formativa fatta di grandi soddisfazioni e genuino confronto con artisti e band internazionali. Spicca in particolare la masterclass realizzata con il gruppo britannico heavy metal di fama mondiale Skunk Anansie. A sottolineare l’entusiasmo dell’esperienza è lo stesso presidente di Pastorius Mario Chiesa che da anni concretizza eventi e progetti all’insegna della sinergia e della musica di alta qualità: “I nostri allievi hanno potuto vivere un percorso formativo grandioso che ha coinvolto sia chi suona strumenti sia chi si sperimenta in ambito canoro – sottolinea – Hanno ricevuto importanti consigli da musicisti del calibro di Mark Richardson e Lewis Cass, rispettivamente batterista e bassista degli Skunk Anansie, oltre che dalla corista della band. È stato bello vedere suonare insieme i loro pezzi e mettere in pratica suggerimenti di artisti che hanno una così solida esperienza”. Altre tappe cardine ed emozionanti del percorso sono stati il concerto di benvenuto nella sede dell’Institute of Contemporary Music Performance, i contest musicali e la visita al prestigioso Fomo London Studio, riferimento numero uno sul fronte sala prove a livello britannico per le band. Mentre gli allievi visitavano lo studio stava effettuando le prove proprio la celebre Ed Sheeran band. “I ragazzi si sono divertiti molto a suonare insieme intrecciando competenze e i loro differenti percorsi fatti di impegno e passione Inoltre abbiamo potuto contare sull’affiancamento costante dei tutor dell’Icmp che hanno seguito passo dopo passo l’iter”.