Esame di teoria con un “aiutino” techno: scoperto e denunciato un 25enne

MANTOVA I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato C.Y., gambiano classe 95, poiché ritenuto responsabile di truffa aggravata per il conseguimento della patente di guida e falsità ideologia commessa da privato in atto pubblico. Pensava di farla franca e di riuscire ad ottenere, con l’inganno, l’agognato titolo di guida ma a rovinare i suoi piani ci hanno pensato i Carabinieri che, al termine dell’esame scritto consistente nel test a risposta multipla, su input della commissione, hanno perquisito l’uomo smascherando un semplice, quanto sofisticato, sistema di video comunicazione con l’esterno. In particolare è emersa un microcamera, camuffata da bottone, collegata con un dispositivo bluetooth, che a sua volta trasmetteva in streaming il testo del compito. Le risposte invece pervenivano direttamente su uno smartwatch collegato ad uno smartphone.

Oltre alla beffa anche il danno, in quanto l’intero materiale, del valore di diverse centinaia di euro, è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova.