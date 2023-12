The Christmas Show, martedì Il Grande Spettacolo Di Natale

MANTOVA Martedì alle 18 al teatro del PalaUnical arriva The Christmas Show – Il Grande Spettacolo di Natale, una nuova produzione ProEventi completamente originale e di respiro internazionale, che porta in scena in tutta Italia le tradizioni e la magia del Natale Un Musical Show che include uno staff di oltre 70 persone tra artisti, tecnici e creativi. La scenografia, tra digitale e realtà, coinvolgerà lo spettatore attraverso effetti speciali. La raffinatezza dei costumi, una colonna sonora originale, effetti magici e un cast artistico di livello internazionale, sono gli elementi che esprimono la grandezza di questo spettacolo che vuole immergere il pubblico in atmosfere natalizie, fra paesaggi e personaggi fiabeschi, interpretati da cantanti, danzatori, acrobati e attori.

Sul palcoscenico, 40 artisti, 165 costumi e una colonna sonora di 100 minuti di musiche inedite, che prevedono rivisitazioni di grandi classici e brani natalizi totalmente originali.

Gli effetti speciali sono fra i punti forti di questo spettacolo; curati da personaggi provenienti dal mondo della Magia, regalano agli spettatori momenti sorprendenti seguiti da altri inaspettatamente mozzafiato. Gli autori Stefano Lori e Marco Caselle, non sono nuovi al tema natalizio dopo il successo degli ultimi 5 anni con il Musical “ A Christmas Carol “, che vanta oltre 100.000 spettatori. I due autori si incontrano nel 2013 e dal loro sodalizio, oltre a “A Christmas Carol” nascono altre opere originali come “Il Principe Ranocchio”, “Impression” , “Nosferatu”. “Sappiamo – dicono gli autori – come toccare le corde emotive degli spettatori e ogni volta, in modo diverso”. Le coreografie sono firmate da Anna Rita Larghi e Giuseppe Galizia, due nomi molto noti nella TV e nel Musical italiano. La Regia è affidata a Noemi Rossi, volto forse meno noto al pubblico italiano ma conosciuta tra gli addetti ai lavori del settore per la sua esperienza decennale all’estero; dopo aver lavorato come danzatrice a livelli internazionali a Parigi, Londra, New York e Svizzera assieme al prestigioso Maurice Béjart, si è specializzata nella creazione di spettacoli dedicati ad un pubblico internazionale “ mi piace esprimermi ” dice la regista “con un linguaggio semplice , comprensibile a tutti, basato sul grande impatto e l’emotività, lasciando, perché no, il giusto spazio alla fantasia”.