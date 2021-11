Felonica ritrova il teatro Santini con reading, musica jazz e documentari

FELONICA – Felonica Felonica torna ad avere il suo piccolo teatro dopo diversi anni di pausa, un’attività che doveva ripartire nel 2019 e che era rimasta bloccata grazie alla pandemia. La programmazione sarà all’insegna della collaborazione di diverse realtà del territorio e non, ed attraversa generi di spettacolo adatti a diversi tipi di pubblico. Si inaugura il 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne con “Io Non Ci Sto”, reading teatrale a cura della Compagnia Casbah Prod-Action. Il 28 novembre si apre invece al jazz in collaborazione con la rassegna Estensioni – Jazz Club Diffuso che mira a portare anche nei più piccoli centri la cultura del jazz club, intesa come luogo di aggregazione e di scambio. Il primo appuntamento è con lo spettacolo “Racconto Di Sirena”, concerto in solo di Marta Raviglia per voce e pianoforte, una delle autrici più creative del panorama italiano. Domenica 12 dicembre sarà invece la volta di una serata dove il jazz incontra la danza e la parfornig art, in compagnia di Piero Bittolo Bon, con sassofono, altri strumenti a fiato ed elettronica e di Andrea Amaducci, artista visivo e performer per uno spettacolo dai contorni imprevisti. Il 18 dicembre è prevista invece una serata dove sono protagonisti suoni dal mondo, cumbia in particolare, incrociati con l’elettronica per il concerti di Banadisa, nome d’arte di Diego Franchini, musicista polesano che pubblica per l’etichetta La Tempesta. Si chiude la stagione il 28 dicembre con la proiezione di un documentario, “Magdalena – un viaggio nel cuore del conflitto colombiano” del regista Paolo Maoret, con musiche originali di Marco Degli Esposti.