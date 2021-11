La vita di Frida Kahlo ne “L’Arte all’Ariston”

MANTOVA – “Frida Kahlo’ è il film inedito e definitivo sulla vita e la produzione artistica della celebre artista messicana, autentica icona mondiale, e verrà proiettato all’Ariston come film evento oggi, domani e mercoledì’ (tutti i giorni alle 19.20, lunedì anche alle 21.15), presentato mercoledì dal presidente di Amici dei Musei Italo Scaietta.

Il film, all’interno della rassegna “L’Arte all’Ariston”, fa parte della nuova collana Art Icons, una serie di film documentari sulle icone indiscusse del mondo dell’arte, con tre imperdibili film evento con protagoniste altrettante personalità illustri del panorama artistico (seguiranno ‘I girasoli di Van Gogh’ dal 17 al 19 gennaio e ‘Steve McCurry: La ricerca del colore’ dal 21 al 23 febbraio).

Realizzato nella famosa Casa Azul (Casa Blu) a Coyoacán, sobborgo di Città del Messico, e creato in collaborazione con esperti di fama mondiale che conoscevano personalmente Frida Kahlo, insieme a coloro che hanno studiato e curato il suo lavoro, il documentario di Ali Ray mostra un insieme di interviste, commenti e una dettagliata esplorazione della sua arte: un vero e proprio tesoro di colori e un’esplosione di vivacità.

Il film ‘Frida Kahlo’ offre dunque un accesso privilegiato, personale e intimo alle opere dell’artista e mette in evidenza la fonte della sua febbrile creatività, la sua resilienza e la sua ineguagliabile passione per la vita, la politica, gli uomini e le donne.

Scavando più a fondo di quanto qualsiasi film abbia mai fatto finora ed esplorando la grandiosità di quest’artista, alla scoperta della vera Frida Kahlo.

Prezzo intero 10 euro; prezzo ridotto 8 euro. Supplemento prenotazione un euro. Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139 e su www.cineview.it.