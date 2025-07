Festival Le altre note al via

MANTOVA Prende il via venerdì 25 luglio la 15esima edizione del Festival LeAltreNote, rassegna che ogni estate, con la direzione artistica di Francesco Parrino, disegna un itinerario in musica dalle vette alpine alla pianura e alle colline del nord Italia. Un intenso percorso culturale che diventa luogo di dialogo, riflessione sulla contemporaneità e occasione per scoprire, con musicisti e intellettuali provenienti da diversi contesti, nuovi progetti artistici e ritrovare celebri repertori attraverso inattese e coinvolgenti prospettive.

Tra classico e contemporaneo, il Festival spazia dalla musica da camera a incursioni nel mondo del jazz, dell’opera e della musica per il cinema, con protagonisti grandi artisti e giovani di spiccato talento intenti a portare tutta l’emozione della musica dal vivo in splendidi spazi storici e paesaggi naturali di incantevole bellezza.

La rassegna riunisce numerosi artisti tra solisti, attori ed ensemble, in un crocevia delle arti che allarga gli orizzonti tra sorprendenti intrecci di suoni, indagini creative e performance. Tra gli ospiti che si esibiranno al Festival: Carlo Balzaretti, Paola Quagliata, Eunmi Park, Umberto Ruboni, Quintetto Cabiria, Lorenzo Degl’Innocenti, l’Ensemble di Trombe Friuli Venezia Giulia, Trio Eccentrico, Spiritum Wind Quintet, Quartetto EOS, Umberto Scida, Edoardo Pisati, Luca Trabucchi, Liliana Pesaresi e molti altri.

L’edizione 2025 avvia la programmazione triennale del Festival dedicata al tema Dialoghi, declinato quest’anno con il sottotitolo Spazi altri a sottolineare come nell’odierno contesto globale, l’instaurazione di forme di dialogo improntate al rispetto autentico per gli altri passa dalla ricerca di vie nuove e alternative agli automatismi del consueto.

«Con un omaggio al titolo (per l’appunto Spazi altri) di una importante conferenza di Michel Foucault dedicata alle “eterotopie”, ossia alla capacità di alcuni spazi di sospendere, neutralizzare ed invertire l’insieme dei rapporti che essi stessi disegnano, il Festival – dichiara il direttore artistico Francesco Parrino – desidera richiamare l’attenzione del pubblico sulla necessità di immaginare nuovi coraggiosi modi di superare i problemi e i conflitti che ci attanagliano oggi. L’arte e la musica, di per sé “spazi altri” cognitivi e metafisici, sono potenzialmente in grado di aiutarci ad arricchire la nostra prospettiva sul mondo, oltrepassando così le barriere di preconcetti e influenze ideologiche che ci separano dagli altri. È con gratitudine che dobbiamo guardare alla sconfinata curiosità e al coraggio intellettuale degli artisti, e in particolare di coloro che faranno parte del nostro cartellone quest’anno, perché le avventure dello spirito sono sempre necessarie e preparatorie per un cambiamento.»

Le due figure testimonial del Festival di quest’anno sono Oreste Bossini, giornalista e scrittore, autore e conduttore di Rai Radio3 e Myriam Scotto di Santolo, autrice, docente di poesia per musica e drammaturgia musicale.

Gli artisti in cartellone nel mese di luglio sono:

Quintetto Cabiria;

Lorenzo Degl’Innocenti attore con Duo Parrino;

Cesare Adoni pittore, Obba Ensemble;

Duo Novecento;

Carlo Balzaretti pianoforte;

Marzio Giossi baritono, Danilo Formaggia tenore, Renata Campanella soprano, Damiano Carissoni pianoforte, Andrea Rinaldi direttore del Coro, Coro dell’Opera di Parma, Ensemble Artisti di Parma;

Renato Geremicca attore con Trio Eccentrico;

Nel mese di agosto si esibiranno:

Francesco Parrino violino, Thomas Scardoni organo;

Duo Volver;

Marzio Giossi baritono, Danilo Formaggia tenore, Renata Campanella soprano, Damiano Carissoni pianoforte, Ensemble Artisti di Parma;

Cuartet; Laura Borromeo e Roberto Orru ballerini di tango; Elda Olivieri attrice;

Pasquale Conticelli tenore, Külli Tomingas mezzosoprano, Davide Rocca baritono, Giorgio Valerio baritono, Olga Angelillo soprano, Giulia Taccagni mezzosoprano, Edoardo Pisati attore, Spiritum Wind Quintet;

Kanejo Brass Ensemble;

Ensemble di Trombe Friuli Venezia Giulia;

Voyagers Ensemble;

Quartetto EOS;

Umberto Scida attore con Trio Eccentrico;

Lorenzo Degl’Innocenti attore con Quartetto Mythos;

Orchestra da Camera Valtellinese, Iuliia Bossert violoncello, Elia Senese Maestro concertatore, violino;

Kanejo Brass Quintet;

Duo Parrino;

Quartetto Eccentrico;

Trio LeAltreNote;

Paola Lombardo voce, Paola Torsi violoncello;

Silvia Corelli e Giulio Raffin attori con Obba Ensemble;

Quartetto Mythos;

Fulvia Mancini e Massimiliano Martinelli violoncelli;

Paola Quagliata voce, Fandujo;

Foolish Ensemble;

Quintetto Neuma;

Giulia Nigra e Marina Onidi flauti;

Trio Albatros;

Giulia Nigra flauto, Dario Bonuccelli pianoforte;

Edoardo Pisati voce recitante con Spiritum Wind Quintet;

Giulia Matraxia violino e viola, Giulia Nigra flauto, Matteo Baruffi organo;

Duo Waldner.

Concluderanno la programmazione nel mese di settembre:

Giulia Nigra, Marina Onidi, Raffaele Minervino flauti, Alessia Tocchetti violino, Daniele Bogni violoncello, Rocco Parisi clarinetto, Dario Bonuccelli, Samuele Bordoni, Eunmi Park e Umberto Ruboni pianoforti;

Paola Lombardo voce, Paola Torsi violoncello;

Quintetto LeAltreNote;

Ensemble di Trombe Friuli Venezia Giulia;

Quadrophobia Wind Quartet;

Marina Onidi flauto;

Francesco Parrino violino, Thomas Scardoni organo;

Inedito Flute Quartet;

Silvia Felisetti soubrette, Renata Campanella soprano, Alessandro Brachetti brillante, Stefano Giaroli pianoforte;

Vivaldi Flute Consort;

Maria Carla Cantamessa flauto, Simona Colonna violoncello, flauto e voce;

Eunmi Park e Umberto Ruboni pianoforte;

Anche quest’anno sono previsti dei momenti di approfondimento sul tema che articola la programmazione del Festival, con la partecipazione di eminenti figure di studiosi, artisti e personalità nel mondo della musica e della cultura. Incontri dove si intrecciano idee, spunti e riflessioni che dalla musica si allargano ai diversi temi del presente, occasioni per conoscere singolari storie di vita e di ricerca.

Il primo momento di approfondimento è in agenda domenica 27 luglio alle 20.45 al Centro Visitatori di Valfurva ed è dedicato al tema della valorizzazione dei beni della montagna, con intervento del Prof. Stefano Morosini, Università di Bergamo e Parco Nazionale dello Stelvio, e l’introduzione di Maria Albina Andreola, Assessore alla Cultura ed Istruzione del Comune di Valfurva. L’incontro prevede una performance estemporanea di pittura a cura di Cesare Adoni e l’esibizione dell’Obba Ensemble.

Seguono poi due conferenze. La prima, intitolata Racconti musicali, mercoledì 26 agosto alle 21 nella Sala Associazioni del Comune di Valdidentro (SO), con il testimonial del Festival Oreste Bossini in dialogo con la giornalista di Radio Libertà Oretta Pierotti Cei; la seconda, domenica 31 agosto alle 21 sempre nella Sala Associazioni del Comune di Valdidentro, vede l’altra testimonial del Festival, Myriam Scotto di Santolo, dialogare con la giornalista ed editorialista Roberta Cervi nell’incontro intitolato Surprise!

Dal 29 agosto al 1° settembre va inoltre in scena a Valdidentro il Festival dei Giovani, evento che LeAltreNote dedica ai giovani musicisti che partecipano alla masterclass dell’Associazione e che negli anni a venire avranno l’opportunità di esibirsi in concerto nel cartellone del Festival.

La manifestazione è patrocinata da: Commissione Europea, Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincia di Sondrio, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia di Pavia, Provincia di Brescia, Provincia di Alessandria, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Torino, Conservatorio di Alessandria, Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia, Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, Museo Nazionale Palazzo Besta e Palazzo Litta, Fondazione AEM, BIM, ERSAF, Fondazione Cariplo, Federparchi, Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Nazionale dell’Adamello, Parco delle Orobie, Legambiente Lombardia, Pro Valtellina, Banca Popolare di Sondrio, WWF, Anffas, Aido, Lions Club Bormio, dai Comuni coinvolti e da numerose Associazioni del territorio.