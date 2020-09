Il 26 e 27 settembre riaprono i giardini di Interno Verde

MANTOVA – Dopo il buon esito della manifestazione ferrarese, con circa 70 giardini aperti, Interno Verde approda a Mantova, il 26 e 27 settembre, con quaranta location aperte al pubblico.

L’iniziativa è realizzata all’associazione culturale Ilturco, con la collaborazione del Comune di Mantova e di altri enti e istituzioni. Sono quaranta gli angoli verdi che apriranno quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione. Oltre a diverse conferme dal 2019, anche una ventina di nuovi parchi privati, alcune vere e proprie chicche ed eventi di grande valenza.

Tra questi, la serata di sabato sera a palazzo Te, dove, nella Loggia di Davide, si esibirà l’orchestra giovanile dell’Unione europea, composta da 21 elementi.

Tra le rarità anche l’apertura, solo domenica per l’ora di pranzo, del frutteto di Casa Maria Immacolata, con un picnic gestito dalla Cooperativa Hortus, che quotidianamente coltiva il luogo.

Aperto anche palazzo Torelli, in via Chiassi, dove sarà possibile visitare anche uno show room di design e arredo e l’ex asilo modello in via Isabella d’Este. La struttura educativa fu chiusa negli anni Settanta, ed è oggi una restaurata residenza privata. Si potrà vedere messo a coltura l’orto carolingio a Gradaro e altre novità di rilievo si trovano presso via Guerrieri Gonzaga e via Acerbi.

Venerdì sarà possibile, a cura di Spazio Arrivabene 2, visitare mostre dedicate al mondo degli insetti, con opere di Marcello Carrà e Alice Padovani.

Come sempre i volontari della rassegna, un centinaio di studenti soprattutto universitari e del liceo Virgilio, si occuperanno di tutelare i giardini aperti e di narrare le caratteristiche dei piccoli mondi segreti che spalancheranno le loro porte per l’occasione. In contemporanea a Interno Verde si svolgerà, presso i giardini Valentini, anche Orti Mantovani, dalle 10 del mattino.

Le prenotazioni per Interno Verde si possono effettuare on line o in piazza Canossa, all’ex edicola, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Sabato sarà possibile iscriversi anche nella sede di Orti Mantovani. Ilper