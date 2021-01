Il “Curtatone music awards” torna su Facebook

CURTATONE Riportare i giovani e le loro abilità in campo artistico al centro dando loro la possibilità di esibirsi davanti ad un grande pubblico (che questa volta potrà, per ovvi motivi, essere solo online) ed offrire, al contempo, una nuova possibilità di incontro e condivisione anche in tempi di pandemia. Un obiettivo che l’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Curtatone si prefigge con il concorso “Curtatone music awards” che si svolgerà sulle pagine social Facebook ed Instagram “Città di Curtatone”. Una sfida che si sposterà poi in diretta YouTube dalla sala consiliare di Corte Spagnola per la serata finale che si terrà lunedì 8 febbraio quando la giuria premierà la migliore fra le performance musicali.

Destinatari dell’iniziativa sono musicisti e cantanti di età compresa tra i 10 (nati dall’1/1/2010) ed i 35 anni (nati dall’1/1/1985) nel caso di concorrenti singoli; per i gruppi, invece, è richiesto che almeno la metà dei componenti siano nati dall’1/1/1985 al 31/12/2009. Una grande vetrina che mette in palio un importante premio: i partecipanti concorreranno, infatti, per la creazione artistica audio-visuale professionale di una performance musicale da poter usare come clip social del valore di 800 euro (premio per il miglior “singolo”) e la direzione e consulenza artistica per la realizzazione di uno shooting fotografico del valore 400 euro (premio per il miglior “gruppo”).

Un progetto realizzato con il supporto di alcune scuole di musica del territorio fra cui “Accademia 4Accordi” di Curtatone e Borgo Virgilio, “Accademia delle Arti di Mantova”, “Associazione Culturale Consonanze” di Mantova, “Associazione Scuola di Musica e Accademia Corale R.Goitre” di Castellucchio, “MMI” Mantova di Castellucchio, “Nuova Scuola di Musica” di Mantova, “Second Side Music School” di Porto Mantovano e “Sonum Music School” di Borgo Virgilio. A supportare l’iniziativa “Curta Tune”, la web radio di Curtatone, e le case discografiche “Cosmophonix” di Curtatone e “Crystal Music Records” di Mantova.

Per info e regolamento sul concorso visitare il sito www.curtatone.it o contattare l’ufficio politiche giovanili del Comune chiamando allo 0376/358073 o scrivendo a informagiovani@curtatone.it .

Valentina Gambini