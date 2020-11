Il festival della cucina mantovana cambia pelle ed entra nelle case

MANTOVA – In tempi di Covid anche il Festival della Cucina Mantovana si trasforma: non ci si potrà più recare presso la tensostruttura al Boma che negli anni scorsi ci ha visto sciamare al suo interno per gustare leccorniosi piatti nostrani; quest’anno si riceverà comodamente a casa propria le specialità culinarie tipiche mantovane.

Dal luccio in salsa, alle costine con polenta, al cotechino con lenticchie, giù giù fino a tutti i tipi di pasta fresca, per finire con gli immancabili dolci nostrani, sbrisolona, torta delle rose, salame dolce, Elvezia, millefoglie, insomma non manca proprio nulla nel menù solito del festival della cucina mantovana, con l’ulteriore vantaggio peró di ricevere tutto presso il proprio domicilio, caldo, fumante e intriso di sapori che rappresentano la tradizione culinaria storica del mantovano.

Nata come cucina contadina, poi divenuta di popolo e di principi, considerata in tutto il mondo, essa é apprezzata per le proprie qualità in cui si compendia semplicità e raffinatezza, gusto per i sapori veraci e autentici, non senza un pizzico di quella cultura culinaria che nasce da una vera spontaneità di popolo.

Lo staff organizzativo del festival si avvale di svariati centri di cottura per poter consegnare i piatti non solo in città ma anche nei paesi limitrofi di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio, Marmirolo, Goito, Roncoferraro, Cerese, Rivalta sul Mincio, Roverbella.

Ma quando si ordina? La domenica, a pranzo, é necessario ordinare entro le ore 10.00 per ricevere i piatti dalle 11.30 alle 13.00.

Per le specialità al forno, l’ordinazione va fatta entro le 17.30 con consegna a domicilio tutti i giorni tranne il lunedì dalle 19.00 alle 20.30.

Per quanto riguarda la pasta fresca e i dolci, invece, si ordina entro le 17.30 del venerdì e ti verranno consegnati al sabato (gratuitamente) dalle 11 alle 14.00.

La consegna comporta normalmente un’aggiunta pari a 2,50 € per il trasporto, mentre per le spese che superano i 50 € la consegna é gratuita. Vi sono ordinativi minimi a seconda del piatto desiderato, che vanno dai 25 ai 50 €, e si trovano indicati nel sito del festival: www.deliverycucinamantovana.it

Questo rappresenta un momento particolarissimo nella vita sociale della gente: si è tutti scollegati dalla presenza viva sul territorio, nel senso che non si puó più godere della partecipazione e della convivialità data dal pranzo o dalla cena in compagnia in un ristorante , in una pizzeria o in un locale tipico.

Questa iniziativa dunque ha anche il merito e lo scopo di riaggregare attraverso i ricordi ed i sapori le esperienze vissute al desiderio di una ripresa appena possibile.

Da apprezzare ulteriormente in questo festival la capacità organizzativa di posizionare, nei vari comuni, centri di cottura dai quali dipartiranno le consegne a seconda della vicinanza del domicilio da raggiungere.

Quindi, non rimane altro da fare che mettersi comodi, guardare il menú e chiamare il n. +39 347 9816241. Ti verranno richiesti solo i dati per la consegna, a tutto il resto pensa Delivery Cucina Mantovana. Buon appetito!