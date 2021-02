Gli aggiornamenti tecnici di Confagricoltura Mantova: formazione a costo zero per tutti gli associati

MANTOVA Confagricoltura Mantova continua a puntare con decisione sulla formazione dei propri associati, elemento indispensabile per una crescita e uno sviluppo costanti delle aziende agricole mantovane. Pronti a partire i nuovissimi aggiornamenti tecnici, sei appuntamenti online (sulle piattaforme Zoom o Teams) completamente gratuiti, che andranno a toccare i più svariati settori.

Si comincia domani (mercoledì 24 febbraio) alle ore 10.30 con “La direttiva nitrati: novità e aggiornamenti”, a cura del dottor Gianni Azzini, dell’ufficio tecnico di via Luca Fancelli. Mercoledì 3 marzo invece, sempre alle ore 10.30, ecco la presentazione del “Progetto nocciolo”, in collaborazione con la cooperativa Terremerse, che punta a creare una filiera 100% Made in Italy della nocciola, tracciabile e sostenibile. Mercoledì 10 marzo, alle ore 10.30, sarà la volta de “La condizionalità dei premi Pac”, altro importante aggiornamento per tutti i nostri imprenditori agricoli, a cura del vicedirettore Massimo Battisti. Il quarto appuntamento sarà giovedì 11 marzo, questa volta alle ore 9, per “Anagrafe zootecnica bovini: le nuove disposizioni per la registrazione sul portale nazionale”. In questo caso il relatore sarà un veterinario dell’Ats della Valpadana, che relazionerà su tutti i nuovi adempimenti burocratici da rispettare per gli allevatori. Si prosegue poi mercoledì 17 marzo, nuovamente alle 10.30, con “Il quaderno di campagna”, a cura di Francesca Lorenzini del nostro ufficio tecnico. Ultimo appuntamento in programma mercoledì 24 marzo, alle ore 10.30, con “La legge finanziaria e i bonus fiscali”, incontro a cura del dottor Roberto Biondo, responsabile fiscale di Confagricoltura Mantova.

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a mantova@confagricoltura.it, specificando a quali aggiornamenti si intende prendere parte. Pochi giorni prima dei singoli appuntamenti, verrà inviato il link per la partecipazione ai meeting online.