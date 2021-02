Il festival delle lingue torna anche quest’anno

SUZZARA – Torna, anche quest’anno, l’appuntamento con il Festival delle Lingue in quel di Suzzara: cinque giorni in cui la città del Premio diventa una sorta di ombelico del mondo, con la rassegna che porta gli spettatori alla scoperta di culture lontane, il tutto nel segno delle arti, della conoscenza e dell’intrattenimento. Il Festival delle Lingue si svolgerà da mercoledì a domenica ma, come era lecito attendersi, gli appuntamenti saranno solo ed esclusivamente sul web. Nonostante questo, però, la proposta è sicuramente all’altezza della qualità delle passate edizioni, pronta a cogliere l’interesse e il favore degli aficionados del festival. Apripista artistico sarà il teatro, con gli spettacoli in streaming “Tetas y recetas”, performance che racchiude italiano, inglese, spagnolo e francese, diretta da Flavio Marigliani, che cura la regia anche di “Goodbye, papà”, con Francesco Baj, Milca Lemasle e Ineska Dabrowski. Dal teatro alle letture animate per i più piccoli, che si svolgeranno sulla pagina Facebook del centro culturale Piazzalunga: il 17 ci sarà “Cappuccetto Rosso”, il 18 “Lal Tupi”, la versione in bengalese, il 19 quella in arabo “Alrida’ al’ Ahmar”, il 20 quella in punjabi con l’associazione Sukhmani Sahib e il 21 le versioni nelle principali lingue europee, compreso il dialetto mantovano, assieme ai volontari di Nati per Leggere. Particolarmente interessante l’evento del 17 su Youtube, con il lancio di cinque video per scoprire gli aspetti più interessanti della Lis, la lingua italiana dei segni, mentre il 20 febbraio su Zoom, alle 10 e alle 11, ci sarà il laboratorio per ragazzi e adulti di creazione degli origami, curato da Vivere l’Oriente; per chi lo desiderasse, nella biblioteca di viale Zonta è disponibile il kit con la carta speciale proveniente proprio dal Giappone. A proposito del paese del Sol Levante, nella giornata conclusiva di domenica, sempre su Zoom, ci sarà il workshop di galateo giapponese, ideale per le buone maniere a tavola (e per evitare figuracce soprattutto quando si va a mangiare il sushi, ndr). Durante tutta la rassegna, ogni giorno sulla pagina Instagram del Piazzalunga, ci saranno delle brevi clip dal titolo “Una parola al giorno”, per scoprire gli idiomi più curiosi provenienti dai vari angoli del mondo. Infine, subito dopo il Festival delle Lingue, prenderanno il via i corsi linguistici del Piazzalunga in modalità online: tra le materie di studio, inglese, spagnolo e arabo. Per ricevere i link d’accesso ai vari eventi del festival è necessario scrivere una mail all’indirizzo piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it. Federico Bonati